Divorce à l’anglaise - Margaret Kennedy - critique du livre

0 personne

L'a lu 0 personne

Veut le lire

Résumé : Lorsque Betsy Canning, à trente-sept ans, constate que malgré sa richesse, sa confortable maison à Londres, sa maison de vacances au pays de Galles et ses trois beaux enfants, le bonheur lui échappe, elle en conclut que le problème vient de son mari et que le plus simple est de s’en séparer. Mais en 1936, la société anglaise est encore frileuse au sujet du divorce. À peine Betsy a-t-elle écrit à ses parents pour les préparer à cette idée que sa décision suscite l’ingérence de ses proches, et en particulier sa belle-mère. Voulant à tout prix sauver ce mariage et préserver les apparences, l’entourage d’Alec et de Betsy ne parvient qu’à déchirer le fragile tissu de la vie familiale et des désirs inavoués. La séparation n’en sera que plus amère, et le couple ne sera pas la seule victime de ce cataclysme où chacun, enfant comme adulte, ami ou simple connaissance, devra choisir son camp.

Critique : Après Le Festin, les éditions de la Table Ronde rééditent un autre roman de Margaret Kennedy. Dès les premières pages, Divorce à l’anglaise rappelle ainsi la veine ironique et parfois cruelle qui était celle du livre l’ayant précédé. Cette fois, c’est une seule famille sur laquelle se concentre l’autrice et c’est bien assez pour cette comédie des humeurs délicieusement théâtrale. Les quiproquos sont peu nombreux mais ont un tel retentissement qu’ils modifient l’entièreté du cours de l’existence des Canning, venant presque contredire la finesse de l’analyse de l’âme humaine à laquelle se livre l’autrice – antithèse savoureuse. Outre les parents et les trois adolescents, les deux grands-mères ont elles aussi leur place ici, pleines de vie et de volonté, prêtes à tout pour couper court à un divorce qui paraît inévitable. Il s’agira ensuite de lutter pour maintenir une certaine image, préserver une réputation déjà souillée par des rumeurs parfois justes. Pour mieux railler ces ouï-dire, Margaret Kennedy transforme une partie de son livre en récit épistolaire, lui donnant du rythme et davantage d’ampleur.

À eux seuls, les membres de cette famille sont un concentré de caractères et d’archétypes soigneusement établis, notamment grâce à une judicieuse alternance de points de vue. Ici et là, des paragraphes invitent le lecteur dans l’esprit de l’un des héros d’une façon qui n’est pas sans rappeler le flux de conscience inventé par James Joyce une petite vingtaine d’années avant l’écriture de ce livre. Brièvement, des pensées s’entrechoquent, bientôt interrompues par la reprise d’un récit plus fluide qui a néanmoins gagné en profondeur grâce à ces incursions. En effet, les personnages doutent sans cesse, changent d’avis et regrettent des décisions trop impulsives venant contredire les mœurs sociétales – un revirement de situation ne ferait pourtant qu’aggraver les choses. Ainsi, derrière l’histoire de Betsy et d’Alec dont le mariage touche à son terme, l’autrice critique aussi la société anglaise des années 1930, ses carcans et ses paradoxes.

Margaret Kennedy - Divorce à l’anglaise

La Table Ronde

400 pages

135 x 220 mm

24 euros

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En librairie





Et chez vos libraires en click & collect





Galerie photos

Crédits : La Table Ronde