Le mage du Kremlin - Giuliano da Empoli - critique du livre

Résumé : On l’appelait le « mage du Kremlin ». L’énigmatique Vadim Baranov fut metteur en scène puis producteur d’émissions de télé-réalité, avant de devenir l’éminence grise de Poutine, dit le Tsar. Après sa démission du poste de conseiller politique, les légendes sur son compte se multiplient, sans que nul puisse démêler le faux du vrai. Jusqu’à ce que, une nuit, il confie son histoire au narrateur de ce livre…

Crédits : Gallimard

Critique : À travers cette biographie romancée, Giuliano Da Empoli se faufile dans l’esprit de Vladislav Sourkov, ici renommé Vadim Baranov. Ce « mage du Kremlin », aussi appelé le Raspoutine de Poutine, est petit-fils de tsariste et fils de communiste de la première heure. Lors d’un face à face avec le narrateur, un érudit intrigué par cet homme si secret, mais presque croisé par hasard, il se confie, lève le voile sur sa vie et sur celle du dictateur en place, toutes deux inextricablement liées. Le livre devient alors une sorte de confession orale, de discours enveloppant qui emporte le lecteur dans la nuit de l’Union Soviétique, peu avant l’aube russe. Après les années bohèmes, viennent l’argent et l’envie de flamber les billets par peur de ne pas voir le jour se lever le lendemain. Puis, à la présence molle mais rassurante d’Elstine succède celle, magnétique, de Vladimir Poutine, comme exfiltré du FSB par quelques intrigants bientôt relégués au rang d’indésirables par le « Tsar » – et tout change.

Vadim, persona de Vladislav, raconte, détaille les humiliations et les complots, les provocations orchestrées pour asseoir le pouvoir de Poutine, le faire respecter, enfin, et faire oublier les pantins de l’Occident, des oligarques – les marionnettistes ne sont plus les mêmes. Mise en abyme glaçante, Le mage du Kremlin se glisse dans les coulisses du gouvernement, derrière les murs les plus secrets de Moscou. Le récit est également entrecoupé d’anecdotes sur la vie personnelle de Sourkov/Baranov, sur ses atermoiements. Le style visuel et fluide de Giuliano Da Empoli, ancien conseiller de Matteo Renzi et essayiste politique italo-suisse, virevolte dans la Russie d’hier, jusqu’à entraîner le lecteur dans le conflit ukrainien dont les bases ont été posées il y a bien longtemps. L’auteur se saisit de ce qui fait « l’âme russe », de la manière de percevoir le monde dans ce vaste pays, de s’imposer. Ce livre permet ainsi de mieux comprendre la mécanique à l’œuvre, de mieux cerner ces hommes indiscernables et ces femmes glaciales qui peuplent Le mage du Kremlin et le Grand Ours, tout en se dévorant, sorte de thriller glaçant. Les atmosphères se fondent les unes dans les autres, l’or clinquant des murs de la Novo-Ogariovo éclipsant la neige albescente et feutrée, les bars d’hôtels luxueux et impersonnels faisant disparaître les plaines tchétchènes survolées une nuit de Nouvel An.