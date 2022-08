La nuit des pères - Gaëlle Josse - critique du livre

Résumé : Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. La santé de leur père, ancien guide de montagne, décline, il entre dans les brumes de l’oubli. Après de longues années d’absence, elle appréhende ce retour. C’est l’ultime possibilité, peut-être, de comprendre qui était ce père si destructeur, si difficile à aimer. Entre eux trois, pendant quelques jours, l’histoire familiale va se nouer et se dénouer. Sur eux, comme le vol des aigles au-dessus des sommets que ce père aimait par-dessus tout, plane l’ombre de la grande Histoire, du poison qu’elle infuse dans le sang par-delà les générations murées dans le silence.

Crédits : Noir sur Blanc

Critique : Dans cette sorte de huis clos au cœur d’un village dans l’ombre bleue des montagnes, trois personnages se confrontent après des années de silence. Isabelle revient dans la maison de son enfance, appelée par Olivier, son frère, qui veut lui parler, lui annoncer que leur père entre dans sa nuit, que sa mémoire fuit, s’enfuit, s’enfouit dans les ténèbres – le présent s’efface de son esprit pour laisser le passé prendre le pas, ce passé dur mais tu, ce passé qui pèse lourdement sur la famille depuis des décennies. Dans les pensées d’Isabelle aussi se réinvitent hier, ces blessures de l’enfance qui l’ont marquée, ne guériront pas et sont à l’origine de cette distance entre père et fille. Jamais aimant, jamais bavard, plutôt taciturne, froid, parfois même cruel, il est désormais fébrile sous des dehors solides de guide des montagnes – ses cris nocturnes l’ont rattrapé.

La fille mal-aimée s’adresse à lui, évoque des réminiscences, des douleurs anciennes et plus récentes d’une vie qu’il ne connaît plus. Puis, c’est lui qui prend la parole, qui explique, enfin, à ses enfants les cris de la nuit, les silences, l’absence de sourire, d’affection apparente. Olivier conclura ce court roman, mené avec humanité, finesse. Gaëlle Josse crée en effet des personnages authentiques, attachants. Elle dévoile peu à peu les tensions, explique avec justesse et simplicité les rouages de cette famille triste et fracturée par les silences et les regards, les mots trop durs. Parfois, parmi ses énoncés prosaïques, une phrase se détache, lumineuse, poétique, contribuant au rythme du récit, plus ample de page en page, mais aussi à sa beauté discrète et d’autant plus précieuse.