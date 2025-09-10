L’art du marionnettiste, pratiques de transmission – Laurette Burgholzer et Lucie Doublet - critique du livre

Résumé : « L’art du marionnettiste, pratiques de transmission » rappelle que la marionnette à gaine, comme Guignol ou Gnafron, ne constitue qu’une partie des possibilités de cet art. La présentation d’une histoire de ce type de spectacle aide à comprendre son évolution. Puis vient l’explication des diverses théories et pratiques proposées dans son enseignement.

Critique : Cet ouvrage est une belle immersion dans le monde méconnu de la marionnette. Celle-ci est tour à tour envisagée du point de vue de son histoire, de son enseignement, de son approche théorique. On apprend ainsi qu’il existe de nombreux types de marionnettes : à gaines, à fils, à tringles, que l’on peut utiliser des objets ou des ombres et qu’aujourd’hui, le numérique a aussi trouvé place dans cet art.

Les autrices reviennent sur l’histoire française de ces spectacles avant de se plonger dans l’enseignement. Que doit-on apprendre pour savoir manipuler une marionnette ? En s’appuyant sur de très nombreux entretiens avec des artistes-pédagogues, Laurette Burgholzer et Lucie Doublet expliquent les visions, les théories et les pratiques suivies par ces différents formateurs et formatrices.

L’art du mime et de la comédie, la maîtrise de la voix, la conception graphique, la construction en utilisant différentes matières, la scénographie, sont autant de disciplines qu’il faut maîtriser, ou tout du moins connaître.

Il est étonnant, en écoutant parler les différents marionnettistes, de découvrir que le travail du corps du comédien manipulateur peut se rapprocher de certaines théories du théâtre Nô, comme l’intensité dans l’immobilité, les pauses dans le mouvement, la lenteur...

Ce recueil est également illustré de dessins expliquant certains exercices ou représentant des idées de manière concrète ou symbolique.

La riche bibliographie en fin d’ouvrage permet de rapidement comprendre que la littérature sur la marionnette est dense. Les noms des artistes reconnus et la présentation de leur parcours ainsi qu’un glossaire des termes spécifiques complètent les informations données.

Les passionnés trouveront ici leur bonheur, tout autant que les amateurs de spectacle vivants et les curieux qui ont envie de découvrir la richesse d’un univers peu connu du grand public.

L’art du marionnettiste, pratiques de transmission offre une belle approche du monde de la marionnette et des différentes possibilités d’enseigner cet art. Ce livre joliment illustré aborde avec précision l’histoire, la théorie et la pratique grâce à un travail de recherche approfondi et à de nombreuses rencontres.