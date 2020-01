Donjon Zénith . T.7 . Hors des remparts - La chronique BD

Résumé : Le Donjon a changé de propriétaire. Herbert, Marvin et Isis sont en quête de moyens pour que le gardien récupère son dû, mais les difficultés sont nombreuses. Tandis que Marvin tente de conquérir sa bien-aimée, une ultime solution s’offre à eux : infiltrer le lieu le plus sécurisé de Terra Amata : un office notariale.

Cela faisait un bail que la partie Zénith du Donjon n’avait pas été alimentée. Presque treize ans en fait... Et il faut avouer que cela manquait. Le duo Herbert-Marvin fonctionne comme au bon vieux temps, et même si le scénario abuse un peu des Tong Deum, il y a toujours cet esprit de Donjons & Dragons détourné. Assurément, les scénaristes de Stranger Things avaient forcément entendu parler de cette série... Bref, avec un scénario qui se déroule tranquillement à la sauce Sfar, jusqu’à un final emballé et emballant façon Mission Impossible, car c’est un protocole fantôme qui permet aux héros de s’en sortir, la série Zénith semble arriver à son paroxysme. Et tandis que sort une nouvelle branche, située dix mille ans avant ces évènements, on peut se demander avec quelques angoisses si cette époque arrive à sa fin, pour laisser place au Crépuscule. Avec sa romance drôle, son action toujours exagérée et ses personnages inattendus, il y a encore du bon dans Donjon, autant en 2020 qu’en 2007.

Lewis Trondheim, Joann Sfar, Boulet / Delcourt

On retrouve Boulet aux commandes pour son troisième Zénith d’affilée, et la place est toujours entre de bonnes mains. Son dessin était fait pour l’ambiance fantastique décalée que Lewis Trondheim, et ses personnages anthropoïde aux têtes d’animaux sont à leur place, avec juste ce qu’il faut de sérieux, dans les armures par exemple, pour être imposants. On ne peut s’empêcher de sourire autant aux blagues qu’aux mines déconfites des différents protagonistes, dont le ridicule n’est jamais épargné, notamment Marvin dans cet opus. Là encore, on en redemande, et l’on espère une nouvelle collaboration, pour ce cycle ou un autre.

