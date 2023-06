L’herbe du Diable – Benjamin Laurent, Claire Martin – la chronique BD

Résumé : En 1630, la ville de Cologne, située dans le Saint-Empire romain germanique, subit de plein fouet la crise provoquée par la guerre de Trente Ans. Dans ce contexte marqué par la famine et des épidémies, il est de bon ton de rechercher des coupables. Aux yeux d’une Église catholique marquée par la Contre-Réforme, les sages-femmes font figures de cible, en raison de leur capacité à exercer la médecine et leur capacité à recourir à l’avortement. Garance est l’une de ces sages-femmes : réputée proche de ses patientes, elle se retrouve cependant confrontée à un dilemme moral lorsqu’elle rencontre Élisa, une femme noble.

Critique : Cologne est connue pour avoir été l’un des épicentres des chasses aux sorcières qui touchent l’Europe occidentale, et en particulier le Saint-Empire romain germanique, au XVIe et au XVIIe siècles, dans un contexte de guerre et d’opposition entre catholiques et protestants. À travers la trajectoire d’une sage-femme, Garance, L’herbe du Diable offre un aperçu de cette période troublée. Après avoir perdu toute sa famille, morte de faim et de maladie, Garance trouve refuge chez une sage-femme, Adélaïde, qui la forme à son métier. Dès lors, Garance exerce elle-même en rendant visite aux femmes enceinte, soulageant les unes durant leur grossesses, aidant les autres à accoucher. Proches de leurs patientes, les sages-femmes possèdent un rôle social majeur, puisqu’elles sont chargées de déclarer les naissances et sont souvent choisies comme marraines des enfants dont elles aident à donner naissance. Toutefois, leurs connaissances empirique de la médecine et leur statut de femme souvent célibataire les place sous la surveillance d’une Église tatillonne, qui fait interdire certaines plantes, comme la belladone. Le fait que certaines sages-femmes aient recours à l’avortement, une pratique totalement taboue à l’époque, renforce la méfiance des institutions religieuses envers cette profession.

Benjamin Laurent, Claire Martin / Jungle

Fondé sur l’aventure d’une femme émancipée dans un monde patriarcal, L’herbe du Diable se veut volontiers féministe. Le scénariste Benjamin Laurent met en évidence la solidarité entre ces femmes : Garance accepte ainsi d’aider Elsa, une femme de la noblesse mariée mais enceinte d’un autre homme. Benjamin Laurent s’appuie également sur de solides recherches documentaires : le personnage d’Elsa est ainsi inspirée de Christina Plum, un femme noble qui a accusé de sorcellerie une partie des notables de la ville, provoquant l’embarras des notables, avant qu’elle ne soit elle-même condamnée comme sorcière. L’herbe du Diable souligne ainsi la résistance des femmes face à la violence institutionnelle des hommes, incarnée dans l’album par l’Église et le prince-évêque qui gouverne Cologne. L’écho à l’actualité est évident, à l’heure où la profession de sage-femme connaît un cruel manque de reconnaissance.

Le dessin de Claire Martin, d’une grande lisibilité, se fonde sur un trait épais et le recours à des aplats de couleurs vives. La dessinatrice accorde une importance particulière à la reconstitution des rues et des accoutrements de la Cologne d’autrefois, sans toutefois se perdre dans des détails. La focale sur les personnages, dont le dessin retranscrit les émotions, donne de la chair au récit et permettra de faire accrocher les jeunes lecteurs, à qui cette histoire est parfaitement adaptée.

Récit historique au féminin, L’Herbe du Diable narre, à travers la trajectoire de Garance, le combat des femmes pour exister dans un monde dominé par les hommes. Ce bel album a le mérite de mettre en évidence la profession de sage-femme et le rôle cardinal de celles qui l’ont exercé.