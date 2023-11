L’indomptable Joseph Kessel – Jonathan Hayoun, Judith Cohen-Solal, Nicolas Otero – la chronique BD

Résumé : De Joseph Kessel, on se souvient généralement de {L’armée des ombres}, livre-hommage à l’action de la Résistance française, ou du {best-seller} international {Le lion} (Gallimard, 1958) qui retrace l’amitié entre une fillette et l’animal sauvage. Mais au-delà des écrits qu’il a laissé, Joseph Kessel est un homme d’action qui a connu une enfance mouvementé. D’origine juive, ses parents naviguent entre l’Argentine, la France et la Russie. Jeune adulte, il perd son frère avec lequel il entretenait une relation de grande proximité. Ce décès constitue un tournant dans la vie de Joseph Kessel, qui décider d’aller au devant du danger en devenant reporter de guerre. De la guerre d’indépendance irlandaise (1919-1921) à la révolte des Mau Mau au Kenya dans les années cinquante en passant par la naissance d’Israël, Joseph Kessel couvre les plus grands conflits de son époque pour devenir l’un des plus célèbres reporters du monde. Son engagement immédiat dans la Résistance durant la Deuxième Guerre mondiale lui vaut également la reconnaissance du monde politique et participe à sa légende

Critique : La vie de Joseph Kessel est un véritable roman, que synthétisent en 120 pages l’essayiste Jonathan Hayoun (auteur de la série documentaire Histoire de l’antisémitisme, de l’Antiquité à nos jours pour Arte) et la psychanalyste et essaysite Judith Cohen-Solal. Ce duo s’est fait connaître en publiant plusieurs livres politiques et culturels qui ont trait aux juifs (La main du Diable, comment l’extrême-droite a voulu séduire les juifs de France ou Le bouquin de l’humour juif). Il s’aventurent pour la première fois sur le terrain de la bande dessinée avec cette biographie de l’écrivain d’origine juive Joseph Kessel. À travers un échange avec son neveu, les auteurs interrogent l’incroyable trajectoire de cet homme aux multiples facettes, reporter de guerre et noceur, écrivain et aventurier, amoureux de la vie et trompe-la-mort. Avec une question fondamentale : pourquoi Kessel a-t-il, toute sa vie durant, été au-devant du danger ? Quelle force a poussé cet homme, juif d’origine russe qui a épousé la cause de la France, à s’engager de cette manière ?

Jonathan Hayoun, Judith Cohen-Solal, Nicolas Otero / Steinkis

Construit selon une trame chronologique classique qui explore les temps forts de la vie de Kessel, l’album s’appuie sur le trait élégant de Nicolas Otero, assisté pour la mise en couleurs par 1ver2anes. L’indomptable Joseph Kessel forme une galerie de moments qui convoque des paysages extrêmement divers, de la Russie à Montmartre en passant par le Kenya et Israël. Nicolas Otero utilise de grandes cases pour donner vie à ses compositions, insistant sur des paysages et des moments iconiques auxquels a participé Kessel. C’est peut-être le défaut de cet album, qui dresse de façon finalement assez sage et conventionnelle le portrait d’un grand aventurier du XXe siècle.

Jonathan Hayoun, Judith Cohen-Solal, Nicolas Otero / Steinkis Joseph Kessel s’engage dans la Résistance aux côtés du général de Gaulle à Londres.

Biographie bien documentée, L’indomptable Joseph Kessel rend hommage à une personnalité exceptionnelle. Une invitation à (re)lire l’œuvre d’un homme qui a épousé les problèmes du XXe siècle.