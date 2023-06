La 8e édition du Festival du Film de Fesses se dévoile...

La 8e édition du Festival du Film de Fesses se tient du 28 juin au 2 juillet 2023 dans quatre salles parisiennes. Au programme, des projections, des avant-premières et des cartes blanches autour de la thématique du fantasme. Un festival de cinéma qui ose et surprend, sonne comme un plaisir (non) coupable dont on aurait tort de se priver !

News : Pour sa huitième édition, le FFF revient en force avec une programmation à tomber pat terre ! Le festival, niché au cœur de Paris, est réparti dans quatre cinémas parisiens art et essai : le Reflet Médicis, le Majestic Bastille, le Cinéma L’Archipel et le Grand Action. Cet évènement est l’occasion rêvée pour de jeunes cinéastes en herbe qui voient en ce festival une rampe de lancement idéal pour leurs films iconoclastes.

Au FFF, le maitre mot de cette édition 2023 est le fantasme. Qu’ils soient érotiques, nostalgiques ou même pornographiques, l’objectif est de mettre en lumière cette pulsion inassouvie, cette soif insatiable de vie au travers de documentaires, de courts ou longs métrages, et même des séries, parfois adulés, parfois oubliés, ce dans un seul et même élan salvateur, comme autant de communions et d’expériences sensoriels avec le public.

Avec le cultissime Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick en guise de film d’ouverture, ce mercredi 28 juin prochain, on ne peut attendre que le meilleur des longs et courts métrages qui tourneront pendant ces cinq jours d’autant que la programmation de cette année est très orientée délire fantasmatique comme l’attestent Jennifer’s Body de Karyn Kusama avec Megan Fox ou encore Embrujada d’Armando Bo. Mais le meilleur reste à venir avec la projection du très attendu How to Have Sex, Prix Un Certain Regard au dernier Festival de Cannes, au Majestic Bastille le vendredi 30 juin en présence de la réalisatrice Molly Manning Walker.

De plus, les habituelles cartes blanches sont aussi de mise avec notamment Hugo Bardin, figure queer du cinéma français et réalisateur du court métrage Paloma, qui aura lieu avant la projection d’Irma Vep d’Olivier Assayas, à l’origine de la série éponyme, ou encore Iris Brey, critique de cinéma spécialiste des représentations de genre et des sexualités au cinéma et auteur de l’ouvrage Le regard féminin, une révolution à l’écran. Elle vient présenter un film qui lui tient particulièrement à cœur, Go Fish de Rose Troche, œuvre matricielle du female gaze. Le FFF dévoile également les deux premiers épisodes de la première mini-série d’Iris Brey Split, prochainement diffusée sur France TV Slash. Cela ne fait définitivement plus aucun doute : si vous voulez de la fesse en juin, le programme est juste ici : http://dulaccinemas.com/portail/article/152119/festival-du-film-de-fesses-2023-8eme-edition