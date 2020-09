La Belle de San Francisco - critique du film+test Blu-ray

Résumé : Duke Fergus, un propriétaire terrien du Montana, venu en Californie pour recouvrir une dette auprès d’un certain Tito Morelli, en profite pour découvrir la côté pacifique. Alors qu’il déambule sur la plage, il fait la connaissance d’une belle jeune femme dont il tombe immédiatement sous le charme. Cette délicieuse personne, Flaxen Terry, n’est autre que la meneuse de revue du Barbary Coast, saloon prisé de San Francisco appartenant à l’omnipotent Tito Morelli. Aveuglé par les lumières de la ville et par ses sentiments naissants pour Flaxen, Duke va se découvrir une passion insoupçonnée pour le jeu. Plus question pour lui de revenir à sa vie tranquille de cow-boy, il s’installe en Californie bien décidé à y faire fortune et à gagner le coeur de Flaxen. L’affrontement avec Tito Morelli semble alors inévitable.

Copyright Sidonis Calysta

Critique : Dire que La Belle de San Francisco est un western baroque relève de l’euphémisme. Production ambitieuse de la Republic Pictures, qui en confie la réalisation à son spécialiste Joseph Kane (dont la filmographie compte 97 westerns sur 110 titres réalisés), ce long métrage ne présente ni les codes, ni les thématiques du western classique. Porté par un scénario de Borden Chase (plus connu à Hollywood sous le sobriquet de "petit prince du western" ), La Belle de San Francisco flirte tour à tour avec la comédie (la naïveté provinciale du personnage Duke Fergus nous renvoie aux screwball comedies), le musical et le film catastrophe. Et pourtant cette réalisation, véritable série B assumée, est une vraie réussite. Aucun temps mort dans cette production où se succèdent musique, humour, action, charme et tension. Les spectateurs américains apprécièrent le spectacle et en redemandèrent.

Copyright Sidonis Calysta

Grâce à La Belle de San Francisco, Republic Pictures enregistrera l’un plus importants succès commerciaux de sa jeune histoire, ainsi que sa premier nomination aux Oscars en 1945, grâce au joli score de R.Dale Burretts. Notons enfin que l’affiche de ce film rassemble un casting solide : entre vétérans de la série B et ex-stars revanchardes, on retrouve avec plaisir Ann Dvorak (ancienne protégée d’Howard Hughes, qui lui donnera le rôle de sa vie avec Scarface, de Howard Hawks en 1932), convaincante en Flaxen Terry, Joseph Schildkraut (La mousson de Clarence Brown et Rendez-Vous de Lubitsch) en despotique Tito Morelli, et surtout John Wayne en incarnation parfaite du héros Duke Fergus. Avec ce rôle de propriétaire terrien espiègle et charmeur, l’acteur enchaîne son septième tournage consécutif pour Republic Pictures. Malgré plus de 70 tournages à son actif et l’immense succès public de La Chevauchée Fantastique en 1938, John Wayne n’avait pourtant pas vraiment réussi à percer, ni à convaincre les grands producteurs de l’engager... La Belle de San Francisco sera son billet gagnant. Il retrouvera peu de temps après, en 1948, John Ford, Shirley Temple et Henry Fonda pour le mythique Massacre de Fort Apache.