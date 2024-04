La cuisine des ogres : Trois-fois-morte – Fabien Vehlmann, Jean-Baptiste Andreae – la chronique BD

0 personne

Résumé : Blanchette est une petite fille aux cheveux blancs qui vit dans la rue avec d’autres enfants. Une nuit, ceux-ci se font enlever par le terrible Grince-Matin, qui les conduit dans la montagne de la « Dent du Chat » où vivent les ogres. Fin gourmets, ces derniers organisent quotidiennement des repas gargantuesques… où les enfants figurent parmi les mets les plus appréciés. Blanchette et ses infortunés compagnon sont destinés à être hachés, mijotés, écrasés dans l’immense cuisine des ogres. Mais malgré sa gaucherie apparente et sa chevelure qui suscite les sarcasme, la petite Blanchette a plus d’un tour dans son sac. Bien aidée par la chance (au point d’être surnommée « Trois-fois-morte ») et par Brèche-Dent, un petit korrigan préposé à la vaisselle, Blanchette va tenter de survivre dans cet environnement et d’aider ses amis.

Critique : La cuisine des ogres mobilise à plein l’imaginaire associé à cette figure traditionnelle qui hante les contes pour enfants afin de leur faire peur, dans l’objectif qu’ils soient obéissants et/ou qu’ils ne s’aventurent pas trop loin du domicile familial… L’incipit présente les victimes : des enfants délaissés et victimes du monde des adultes. Ces derniers tombent dans le piège de Grince-Dent, qui fait apparaître sous leur yeux des denrées pour mieux les capturer et les revendre comme ingrédient dans la fameuse cuisine des ogres. Il s’en suit une aventure à rebondissement qui se concentre sur l’astucieuse Blanchette laquelle, loin de se lamenter sur son sort, utilise ses qualités – tout en pouvant compter sur sa bonne étoile – pour survivre dans un monde hostile et étranger. S’il en ressort bien une certaine morale, que l’on laisse au curieux le soin de découvrir, c’est d’abord le monde et la violence des hommes qui est épinglé. © Fabien Vehlmann, Jean-Baptiste Andreae / Rue de Sèvres Bien qu’il s’inscrive dans le registre du conte et possède une couverture aux lettres dorées susceptible de flatter l’œil des plus jeunes, cet album n’est pas à mettre entre les mains des enfants. En effet, La cuisine des ogres est un conte horrifique qui n’épargne pas ses personnages et qui n’édulcore pas la violence. En ce sens, le récit s’adresse d’abord aux adolescents et aux adultes. Cette réserve énoncée, il faut souligner l’inventivité de l’univers imaginé par Fabien Velhmann, qui propose un scénario à rebondissements aux personnages bariolés et très vivants : ogres, korrigans, trolls, squelettes, créatures mythologique se croisent pour notre plus grand plaisir. L’ensemble est sublimé par le dessin foisonnant de Jean-Baptiste Andreae, qui pioche dans l’imaginaire graphique de la fantasy et du médiévalisme du XIXe siècle. La palette de couleurs vives, sans être criardes, du dessinateur fait en particulier merveille dans le récit. Les dialogues sont également particulièrement soignés, dans la grande tradition littéraire du conte. Premier volume autoconclusif d’un triptyque, La cuisine des ogres est un conte horrifique intelligent et graphiquement saisissant, qui nous interroge sur la violence du monde. © Fabien Vehlmann, Jean-Baptiste Andreae / Rue de Sèvres

84 pages – 20 €

Galerie photos

© Fabien Vehlmann, Jean-Baptiste Andreae / Rue de Sèvres © Fabien Vehlmann, Jean-Baptiste Andreae / Rue de Sèvres