La Fête du court-métrage... dans son canapé

News : Les circonstances ont imposé au Festival du court-métrage de dématérialiser les projections prévues, de sorte que la manifestation débute ce jour dans un format numérique. Du mercredi 25 au mardi 31 mars, les internautes auront la possibilité de regarder autant de fois que souhaité (et gratuitement !) une programmation d’œuvres conçues pour l’occasion, dont l’éclectisme correspond à l’esprit de ce Festival qui s’adresse à tous les âges.

Cette programmation spéciale proposera une sélection de films jeune public, adaptés à chaque tranche d’âge, des courts métrages adultes pour découvrir les incontournables de ce format, et des films qui s’inscrivent dans la thématique 2020, d’une actualité brûlante : "Ici et maintenant".

D’autres courts sont aussi à découvrir sur les sites des partenaires de l’opération : France Télévisions, TV5Monde, Arte, Télérama, Brefcinema, 3e Scène - Opéra National de Paris, AlloCiné, Benshi, Ushuaia Tv, UniversCiné et Les Inrockuptibles.

Pour accéder à toutes les informations et s’inscrire en ligne, cliquer sur le lien vers le site officiel.