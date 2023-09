La mémoire délavée - Nathacha Appanah - critique du livre

Résumé : Ce récit est une grande traversée de la mémoire, qui fait apparaître autant l’histoire collective des engagés indiens que l’histoire intime de la famille de Nathacha Appanah. Ces coolies venaient remplacer les esclaves noirs et étaient affublés d’un numéro en arrivant à Port-Louis, premier signe d’une terrible déshumanisation dont l’autrice décrit chaque détail. Mais le centre du livre est un hommage à son grand-père qui travaillait comme son propre père dans les champs de canne, respectant les traditions hindoues mais se sentant avant tout mauricien.

Critique : Nathacha Appanah retrace les pas de ses trisaïeuls, relie les détails qu’elle exhume des souvenirs des uns, des histoires racontées lors des fêtes, des fiches d’archives tristement parcellaires. Partis de l’Inde pour l’Île Maurice en 1872, ils étaient volontaires pour quitter leur terre et leurs coutumes, quoique reproduites au sein de cette petite communauté recréée dans les plantations où ils atterrirent. Ces migrations, que l’autrice apparente à celles des étourneaux, ont fait partie d’un schéma plus vaste, aujourd’hui regroupées sous un terme que personne ou presque n’identifie, que les correcteurs orthographiques ne reconnaissent pas – l’ « engagisme » a leurré des millions d’hommes et de femmes, les conduisant d’une colonie à une autre pour remplacer les esclaves nouvellement libérés, esclaves consentants, coolies, que les livres ont oubliés et à qui Nathacha Appanah veut redonner une voix, une identité, des couleurs, eux que sa mémoire a délavés, effaçant la misère, adoucissant les teintes sales et dures, emmêlant les racines et les parcours.

Détails par détails, elle réinvoque ces ancêtres pour s’appesantir sur ses grands-parents et leur rendre hommage avec beaucoup de pudeur et de simplicité. Elle rebâtit les murs en torchis de leur maison d’enfance, puis ceux de là où son père est né, puis, plus tard, essaie de comprendre ce qui conduit à l’effacement des coutumes, au remplacement des cultures dominées par les dominantes – les langues se perdent, les Dieux colorés sont vaincus par la Trinité blanche, les épices perdent leur piquant, les bocaux qu’on achète se substituant aux poudres familiales. Elle entremêle ses propres souvenirs aux remembrances de ses oncles et des autres, glisse quelques photographies entre ces pages pour que la mémoire regagne en précision et cesse d’être aveugle, pour que ses grands-parents revivent l’espace d’un instant, que leur dignité et leur rire soient capturés par le papier. Dans ce petit livre au vert amande, au vert canne à sucre que l’on termine le cœur gros, elle partage sa quête mémorielle, ses souvenirs d’enfance, ainsi qu’un morceau d’Histoire.