La plus belle femme du monde - William Roy, Sylvain Dorange – la chronique BD

Résumé : Hedy Lamarr, actrice star et sulfureuse des années 40, est connue sous le surnom de « plus belle femme du Monde ». Après une enfance privilégiée, une fuite loin de l’Autriche nazie, et un mariage avec un marchant d’armes, elle se retrouve embarquée dans une vie qu’elle ne soupçonnait pas, au sein du Hollywood des années 40. Une industrie exclusivement dirigée par les hommes, dans laquelle il est très difficile pour une femme de faire valoir autre chose que sa beauté. Mais Hedy Lamarr n’est pas simplement belle. Elle est depuis l’enfance curieuse, inventive, intelligente. En collaboration avec le compositeur et écrivain George Antheil, elle met ainsi au point un système de communication cryptée, qui sera plus tard utilisé pour le guidage des missiles et le wifi.

Critique : Née au Autriche en 1914, d’une beauté à couper le souffle, Hedy Lamarr traîne dans son sillage un parfum de glamour et de scandale. Six maris et de nombreux amants, égérie de la MGM, première femme à mimer un orgasme au cinéma dans Extase alors qu’elle n’a pas 20 ans. Souvent réduite au rôle de trophée, celle qu’on a surnommé « la plus belle femme du monde » et aurait inspiré la Blanche Neige de Disney est morte à 85 ans dans une quasi indifférence … Et était sûrement née beaucoup trop tôt dans le siècle.

Tous oublient que la technologie des communications ne serait sans doute que peu aujourd’hui sans sa contribution. Qu’elle fut, avec le compositeur George Antheil, l’inventrice de l’étalement du spectre par saut de fréquence, un système de cryptage, toujours utilisé pour le positionnement des satellites, et à l’origine de la technologie du Wi-Fi.

William Roy, Sylvain Dorange / La Boîte à bulles

La mise en page classique, le trait simple et la mise en couleur par aplats, faisant pendant aux codes visuels de l’âge d’or hollywoodien, remettent en valeur cette personnalité tristement peu connue, comme il est de coutume ces dernières années au cinéma ou en bande-dessinée. Une biographie qui interroge sur la place des femmes, en particulier celles qui jouissent du privilège de la beauté. Sur les carcans sociaux qui ont longtemps empêché l’humanité (et l’empêchent encore) de valoriser la moitié de son potentiels. Les auteurs prennent le parti de ne pas chercher à expliquer l’ambiguïté et les contradictions du personnage, et c’est tant mieux. On y évite bien des écueils, trop courants lorsqu’il est question de destins de femmes.