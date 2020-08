Le bon, la brute et le renard - Christian Garcin - critique du livre

Résumé : Trois chinois accablés de chaleur sillonnent le désert californien à la recherche de la fille de l’un d’entre eux, qui a disparu un mois plus tôt. Dans leur lente progression, ils frôlent à plusieurs reprises un binôme de policiers américains qui suivent eux-mêmes la trace d’un autre disparu... Ailleurs, à Paris, un journaliste chinois, auteur réticent de romans noirs, enquête avec une conviction relative sur l’évaporation de la fille de son patron. Ceci expliquerait-il cela ? Et réciproquement. Dans un jeu de miroirs buissonnier, Christian Garcin invente le road-trip taoïste. Et questionne, mine de rien, les fondements de l’existence de la réalité. (Oui mais laquelle ? )

Critique : On retrouve dans ce roman les personnages récurrents de l’œuvre de Christian Garcin que sont Zuo Luo et Chen Wangling. Ceux-ci se retrouvent tous deux mêlés à une enquête sur la disparition mystérieuse d’une jeune fille, chacun dans des niveaux de réalité différents. Christian Garcin avait déjà inséré dans ces précédents romans ce personnage de Chen, auteur qui écrivait les aventures de Zuo Luo, protagoniste inspiré d’un réel enquêteur chinois.

Il existe une véritable porosité entre la réalité et la fiction dans Le bon, la brute et le renard : nous sommes constamment amenés à nous interroger : qui est le personnage et qui est l’écrivain ? Ce jeu constant de mise en abyme et de décalage est délicieux et plein d’humour. L’auteur construit ici une véritable résonance entre les différentes investigations, dans une configuration symétrique qui est le fil conducteur de ce nouveau livre. Les trois enquêtes présentes dans ce récit se répondent étrangement, les situations se répètent, se ressemblent, dans une sorte de grande hallucination collective.

L’auteur joue avec les genres, car si l’on peut considérer ce texte comme un polar, sa dimension cinématographique l’apparente au western - ressemblance confirmée par le titre, qui est une référence évidente au célèbre film de Sergio Leone. Plusieurs genres, mais aussi plusieurs lieux pour ce roman, qui se situe à la fois aux Etats-Unis, dans le désert californien, et en France, à Paris et à Marseille.

L’écrivain poursuit avec Le bon, la brute et le renard sa volonté de construire une "trilogie américaine", dont les volets peuvent se lire indépendamment les uns des autres, commencée en 2018, avec la publication du roman Les oiseaux morts de l’Amérique, chez Actes Sud, toujours.

La rentrée littéraire 2020 nous fait redécouvrir Christian Garcin, à travers un roman plein d’humour et complètement décalé, véritable bouffée d’air frais dans cette période difficile de post-confinement. Les éditions Actes Sud nous offrent une lecture qui nous fait rire et voyager ; ce livre est assurément un incontournable de cette rentrée.