Petit Tom et le dessin magique - Jacques Duquennoy - la chronique BD

Résumé : Tom dessine un lapin sur une feuille blanche ; il souffle dessus et l’animal prend vie. Le petit garçon demande à son nouveau compagnon de choisir une couleur, puis de partir à la recherche de celle-ci. Le lapin court, saute, descend, monte… et, par lui, Tom vit depuis chez lui des aventures vives, surprenantes et hautes en couleur.

Jacques Duquennoy / Bayard

Critique : Cet album jeunesse emporte l’adhésion dès le début grâce notamment à deux qualités complémentaires.

La première est le sens de la narration de Jacques Duquennoy. Cette histoire étant conçue pour de jeunes enfants (à partir de deux ans), les compositions sont sobres et chaque action court sur plusieurs cases. Jamais pesant, ce découpage apporte une clarté et une intensité aux situations, ce d’autant plus que l’auteur maîtrise si bien la narration qu’il sait précisément quelle posture ou quel petit signe graphique utiliser pour indiquer un mouvement - il recourt ainsi fréquemment aux petits traits droits ou courbés placés à côté d’un corps pour suggérer un geste, un déplacement…

La deuxième qualité est la sensibilité développée au fil des pages. Une échelle de plan plus large et un changement de position de Tom révèlent sa singularité physique et en disent davantage qu’un long discours. Cet album est touchant sans jamais faire appel au pathos. Il parle d’un empêchement physique, tout en montrant constamment comment l’enfant s’en accommode et le dépasse. Ici, douceur et tendresse cohabitent en permanence.

Si Petit Tom et le dessin magique s’adresse d’abord aux plus jeunes, par ses différentes qualités, il devrait intéresser toute personne portée sur les possibilités offertes par la narration, ce d’autant plus que Jacques Duquennoy clôt l’aventure par une relecture de ses différents événements.