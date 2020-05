Le col de Py . Histoire de vies... – chronique BD

Résumé : Espé nous offre une histoire très forte. Un récit coup de poing et coup de cœur où deux parents se battent pour sauver la vie de leur fils. Soutenus par un grand-père lui-même dans une passe très difficile, les deux parents vont vivre une épreuve extrêmement rude. Une histoire où l’amour devient vraiment salvateur. Espé dessine cette histoire qu’il a écrit, inspiré de sa vie. Un récit richement mis en couleurs par Aretha Battistutta.

Camille et Bastien fêtent l’arrivée de leur deuxième enfant, Louis. Mais il apprennent immédiatement dans la foulée de l’accouchement que Louis, le nouveau-né, souffre de graves malformations cardiaques. Un éminent cardiologue va suivre Louis et faire au mieux, pour retarder le plus longtemps possible une lourde opération. Camille et Bastien vont gérer chacun à sa manière ce choc. Le plus dur est presque de les voir revenir sans cesse chez le cardiologue pour apprendre qu’il faut attendre, qu’on ne peut se décider tout de suite. Attendre, attendre, visite après visite, attendre on ne sait plus quelle nouvelle finalement. On attend, et tant que rien de grave ne se passe, on n’opère pas. Gagner du temps. Mais à quel prix. Camille et Bastien doivent tout le temps se préparer au pire, un pire qui n’arrive pas mais qui reste présent. Comment gérer cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête ?

Heureusement, Camille et Bastien ne sont pas seuls. La famille de Camille est là, et surtout Pablo, le grand-père de Louis, qui va venir et apporter sourire et soutien aux parents et amour et chaleur aux enfants.

Aretha BATTISTUTTA, ESPé / Grand Angle

On vous en raconte déjà beaucoup et nous ne creuserons pas plus loin. Cette histoire riche en émotions ne pourra que vous secouer. Le petit Louis, Pablo le grand-père au grand cœur, solide comme un roc, mais pas tant que ça, Camille et Bastien, parents aimants, secoués, perdus devant la froideur du corps médical, qui ne trouve pas les mots pour les rassurer, et Chloé, la petite Chloé, la grande sœur de Louis, qui s’occupe de son frère, à sa manière.

Mais ce n’est pas uniquement le périple d’une famille en vase clos, allant de la maison à l’hôpital que Espé nous raconte dans cette histoire. Il y a aussi le regard de la société sur une maladie qui n’a aucun symptôme physique, celui des amis, des autres parents, des collègues de travail, de la famille. Cette course angoissante dans la peur permanente de la phrase des médecins « Ah, là, ça ne va plus. » sabre le moral de Camille et Bastien. Et pourtant, vaille que vaille, entre disputes et réconciliations, entre abandon et volonté de vivre, ils tiennent, un jour après l’autre.

Aretha BATTISTUTTA, ESPé / Grand Angle

Espé dessine ce récit en adoptant un style réaliste. Il nous offre de magnifiques pages symboliques, où tout vole en éclat au sens propre, où encore ce grand dessin pleine page, de l’examen de Louis par le docteur, qui se couvre de petits dessins, gros plans éparpillés de la scène que l’on regarde. L’auteur utilise les cases et les planches pour créer sans rien dire une ambiance, des moments de tension, de peur, de tristesse, d’amour. Et le maître mot de ce récit est l’amour, d’un père pour sa fille et ses petits-enfants, de parents pour leur fils en danger, d’une famille qui se serre les coudes. Au cœur de ce drame, c’est l’amour qui permet d’avancer jour après jour.

Avant de conclure, un mot des couleurs de Aretha Battistutta qui renforcent les compositions fortes de Espé. Elles apportent la douceur du quotidien mais aussi la tension des moments forts. Discrètes, elles soutiennent le dessin en renforçant l’émotion des personnages, l’émotion palpable que ressent aussi le lecteur.

Le col de Py, histoire de vies... est une réussite poignante. Le parcours d’une famille pour se battre contre la maladie, mais aussi une belle histoire de passation entre Pablo et son petit-fils, Louis. Un récit où l’émotion domine la lecture, un drame humain inspiré de la vie de Espé.