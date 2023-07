Le corps conscient, tome 1 : Le corps à cœur - Olivier Vuagniaux - critique du livre

Résumé : Dans ce premier tome d’un travail global signé par Olivier Vuagniaux, psychiatre-psychothérapeute suisse, les frontières entre le corps et l’esprit s’effacent pour révéler un lien profond entre eux. À travers une approche littéraire captivante, l’auteur nous emmène dans un voyage au cœur de la conscience physique, explorant les différentes couches qui façonnent notre identité. En s’appuyant sur des contes et des témoignages de véritables consultations, Vuagniaux propose une vision audacieuse et bienveillante de la psychanalyse, invitant le lecteur à se découvrir et à réfléchir différemment sur sa propre vision du corps et de l’âme. Un ouvrage passionnant qui bouscule les préjugés et ouvre de nouvelles perspectives sur le pouvoir guérisseur du corps conscient.

Critique : L’auteur nous entraîne dans une exploration profonde de la conscience physique, remettant en question la vision traditionnelle qui sépare le physique de la conscience, une perception souvent encouragée par la culture judéo-chrétienne et la science.

L’ouvrage, fruit de trois décennies de recherche, est un manifeste dans lequel Vuagniaux déploie sa théorie audacieuse. Utilisant des métaphores, des contes ou des mythes bien connus, tels que Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Narcisse et Œdipe déconstruit selon Freud, l’auteur cherche à créer une corrélation directe entre le corps et l’âme. Il s’appuie sur ses expériences avec ses patients et ses consultations alternatives, où il établit une connexion profonde en plaçant sa main sur le ventre de ceux-ci, explorant ainsi les différentes "couches" qui façonnent leur identité depuis leur enfance.

Le ventre est l’élément central de cette approche et les tensions du corps réagissent aux pressions qu’il subit. L’auteur théorise même que des troubles, tels qu’une crise d’appendicite chez un jeune âge, pourraient être liés à des charges mentales accumulées, transmises de l’adulte à l’enfant. Les témoignages de vraies consultations ajoutent une touche ludique au livre, qui devient ainsi un manuel de découverte de soi à travers cette partie essentielle de l’anatomie humaine. Ce qui rend la lecture du texte agréable, c’est la passion et la bienveillance qui émanent du discours de l’auteur. Ce dernier insère également des citations sourcées pour appuyer son argumentaire. Le livre dévoile des méthodes de psychothérapie alternatives et suscite l’envie de s’intéresser davantage à cette approche novatrice.

En établissant un lien entre les rêves, les contes pour enfants et les mythes, Vuagniaux invite le lecteur à disséquer les mots utilisés et à explorer ses propres peurs. Cette démarche, associée à une longue thérapie, permettrait de se connaître véritablement et de surmonter les obstacles de la langue qui entravent la compréhension de nos besoins et motivations profondes.

Cependant, il est important de noter que l’ouvrage peut être difficile d’accès pour certains lecteurs, car il est rédigé dans un jargon de spécialiste. Néanmoins, le caractère ludique de l’apprentissage à travers des séances de consultation réelles rend la lecture enrichissante pour ceux qui s’intéressent à une approche alternative de la psychanalyse et de la psychothérapie.

Le corps conscient est donc un premier tome captivant qui défie les normes établies, ouvre des perspectives intéressantes sur la relation entre le corps et l’esprit. L’auteur nous incite à réfléchir différemment sur notre perception du corps, tant le nôtre que celui des autres, et à explorer les méandres de notre propre conscience physique. Cette approche littéraire novatrice et bienveillante suscite l’intérêt et pique la curiosité des lecteurs en quête de nouvelles perspectives psychologiques.