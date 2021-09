Le festival du film 2 Valenciennes du 24 au 29 septembre 2021

News : Comme toujours, le festival privilégie une programmation riche et variée, au plus prés de l’actualité, à travers ses deux compétitions (fictions et documentaires), ses projections de films hors-compétition (avant-premières ou classiques), ses hommages à des comédiens, mais aussi aux métiers du cinéma et sa programmation destinée au jeune public.

Le jury compétition sera présidée par la comédienne Marie-Josée Croze (Les invasions barbares), entourée des scénaristes/réalisateurs Ruben Alves et Caroline Vignal, des comédiens Grégori Derangère, Ari Elmaleh, Nina Meurisse, Rod Paradot, Bruno Todeschini et de la créatrice de mode Chantal Thomass. Ils devront départager les films suivants :

Great Freedom de Sebastian Meise - Autriche / Allemagne

Petite nature de Samuel Theis - France

After Love de Aleem Khan - Royaume-Uni

La vraie famille de Fabien Gorgeart - France

Les amants sacrifiés de Kiyoshi Kurosawa - Japon

Rose d’Aurélie Saada - France

The Card Counter de Paul Schrader - Etats-Unis / Royaume-Uni / Chine

Le réalisateur Tony Gatlif, Président du jury documentaire, ainsi que la monteuse Tina Baz, la scénariste/réalisatrice Léa Myisus, le réalisateur Camille Vidal-Naquet et le comédien Malik Zidi auront, quant à eux, l’honneur de récompenser le meilleur film parmi lesquels :

C’est toi que j’attendais, de Stéphanie Pillonca - France

Jane par Charlotte de Charlotte Gainsbourg – France

Little Palestine de Abdallah Al-Khatib – Liban, France, Qatar

Marcher sur l’eau de Aïssa Maïga – France

Pingouin & Goéland et leurs 500 petits de Michel Leclerc – France

Sais-tu pourquoi je saute ? de Jerry Rothwell – États-Unis / Royaume-Uni

Shooting the Mafi de Kim Longinotto – Irlande, États-Unis

Soul Kids de Hugo Sobelman – France

Les promesses, le film de Thomas Kruithof avec Isabelle Huppert et Reda Kateb marquera le début des festivités tandis que Presque de Bernard Campan et Alexandre Jollien avec Marylin Canto les clôturera.

Le 25 septembre, Xavier Beauvois sera à l’honneur puisqu’il viendra présenter sa dernière œuvre Albatros. Le lendemain, Ariane Ascaride sera l’invitée coup de cœur, suivie le 27 par Pierre Arditi. Brigitte Taillandier et Jean-Pierre Laforce, ingénieur et mixeur son viendront parler de leur métier lors de masterclass qui se dérouleront les 27 et 28 septembre à 9h30.

Un focus sera réservé à la Belgique à travers la diffusion d’Un monde de Laura Wandel et Une vie démente d’Ann Sirot et Raphaël Balboni. D’autre part, le public pourra découvrir deux films musicaux : Si on chantait de Fabrice Maruca et Suprêmes d’Audrey Estrougo.

Enfin, Alex Vizorek assurera le rôle de maître de cérémonie durant ces six jours de fêtes cinématographiques.