Le manoir de Chartwell - Glenn Head - la chronique BD

Résumé : Dans ce roman graphique autobiographique, Glenn Head revient sur une partie de sa vie qui influencera tout le reste : son passage à l’internat du Manoir de Chartwell, une institution privée aux méthodes sévères... et pédophiles.

Le traumatisme est un pilier de l’autofiction qui a récemment intégré la littérature, mais il est plus rare, plus caché dans le genre de l’autobiographie. Dans son roman graphique, Glenn Head dévoile sa vie, d’une manière crue et en pointillés, à l’image de la mémoire. Le titre de son ouvrage est une référence à une période clef de sa vie : ses années comme interne dans une institution privée nommée Le Manoir de Chartwell. Dirigé par un directeur anglais aux méthodes strictes en apparence, mais pédophiles en vérité, il laisse entrevoir un système qui rend complice non seulement cet enseignement, mais aussi les parents qui livrent leurs enfants en pâture à des prédateurs favorisés par une loi du silence qui, vingt ans plus tard, leur interdit encore d’en parler. Les récentes révélations sur les pratiques incestueuses dans l’Église montrent que ce qu’a subi l’auteur n’est pas un acte isolé, mais bien une violence largement banalisée. Alors il faut avertir le lecteur : malgré une couverture presque comique, le contenu de ce roman graphique est particulièrement brutal, même s’il y a un crescendo qui montre la conscience qui se fait progressivement, l’acceptation du traumatisme qui se glisse de manière insidieuse dans l’esprit de l’auteur et dans les yeux du lecteur.

© Delcourt / Glenn Head

Les yeux sont d’autant plus choqués que pour parler de cet univers d’adolescents molestés et d’adultes dépravés, de drogues et de sexe, l’album se pare d’un dessin naïf, aux personnages pas forcément apeurés ou effroyables en apparence, comme si un comic pour enfant était diffusé. Les lieux sont certes décrits comme délabrés, miteux, sales, mais leurs contours graphiques ont presque toujours un aspect comique. C’est là le coup de maître de Glenn Head : nous habituer à cet environnement adolescent qui va être perturbé, affadi, en un mot, dépravé comme son auteur l’a été au cours de plusieurs années dévastatrices, le style illustrant cette stagnation à un âge où aucune de ces violences n’aurait dû avoir lieu (même si aucun âge ne mérite cela). Aussi, au final, le lecteur ressent de la nausée tout au long de cette introspection, comme si les figures mignonnes étaient devenues écœurantes, et ce style peu engageant est signe d’une maîtrise de soi évidente.

© Delcourt / Glenn Head

Autobiographie courageuse et roman graphique original, Le Manoir de Chartwell livre des secrets dégoûtants dans un style unique, propre à certains auteurs américains, ici au service d’un traumatisme universel.