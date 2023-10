Le Mois du film documentaire 2023 : un événement international, un exemple en Côte d’Or

Le Mois du film documentaire souffle ses 23 bougies cette année, gage d’une qualité et d’une adhésion pérennes : nous avons choisi la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges (Côte d’Or) pour illustrer une édition 2023 riche de belles perspectives.

News : Le Mois du film documentaire, tout au long du mois de novembre 2023, proposera une programmation riche et variée dans laquelle pas moins de 2500 structures ont pu puiser pour concocter une sélection à des spectateurs invités à être participatifs. En effet, le thème retenu pour cette édition 2023 est "Prendre la parole." Loin d’être inerte, le public est donc encore plus sollicité que les autres années. Chaque structure s’investissant dans ce beau projet, chapeauté par Images en bibliothèques, dispose, qui plus est, d’une totale liberté de choix parmi les 1500 films proposés. L’objectif est de proposer une pluralité de fenêtres ouvertes sur le monde. Les partenariats sont nombreux et les intervenants le seront de même pour rendre le tout encore plus vivant.

Pour la douzième fois, le réseau des cinq médiathèques de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges prend part activement, pour ne pas dire passionnément, à cette manifestation, en partenariat avec le Cinéma Nuiton. Dans leurs murs et également dans douze villages de l’intercommunalité, 14 films documentaires retenus seront projetés sur un laps de temps allant du 8 novembre au 1er décembre 2023. Le réseau des médiathèques s’inscrit dans la bonne temporalité et le bon tempo du Mois du film documentaire. Au terme de chaque projection, des rencontres et débats autour des films seront au menu des cinéphiles et/ou des curieux (l’âge n’est pas une barrière). Nous souhaitons que la fête (gratuite) soit totale !