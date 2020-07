Le neuvième numéro de la revue Nez saisit les parfums de la vie estivale

News : Créée en 2016, la revue olfactive Nez est une publication semestrielle de 160 pages, rédigée en français, en anglais et en italien, et vendue à plus de 10 000 exemplaires dans plus de 25 pays. Elle a pour volonté de réunir toutes les cultures et les pratiques en lien avec l’olfaction et le parfum (parfumerie, produits parfumés, art, sciences, littérature, société, anthropologie, histoire, industrie, marché, critiques, etc.). Le nouveau numéro de Nez privilégie une thématique de saison : la plage, à travers un tour d’horizon des senteurs, régressives ou addictives, qui imprègnent le littoral : sable chaud, crème et huiles solaires, matelas gonflables, embruns, odeurs des goûters gourmands dont les journées estivales et languissantes nous laissent une sensation proustienne, parfums du bord de mer... un vrai cocktail d’effluves et d’univers disparates, auquel notre disponibilité accorde une attention substantielle.

La revue nous propose également un tour du monde olfactif, sur une planète où les frontières ont tendance à s’estomper.

Quelle place occupent les odeurs, à la fois universelles et si culturelles ? En quoi participent-elles de notre patrimoine ? Comment matières premières et compositions parfumées voyagent-elles ? Par le truchement de l’histoire, l’anthropologie, le commerce et le marketing, le dossier que propose la revue tente de répondre à ces questions complexes.