Distributeurs : Le Pacte s’adapte au confinement

News : Au huitième jour du confinement, suite à la pandémie du Covid-19, le distributeur Le Pacte met en avant son catalogue de films. Chaque jour, un long-métrage est disponible sur une plateforme SVOD (Netflix, Amazon Prime Vidéo, Apple TV +), en VOD ou à la TV (en clair, comme en crypté, de France 2 et TF1 à Canal + et OCS).

Pour les spectateurs et les spectatrices, c’est l’occasion de redécouvrir des œuvres récents ou moins récentes, qu’il s’agisse des Palmes d’Or Une affaire de famille ou Moi, Daniel Blake, des films d’auteurs américains comme Under the silver lake ou The Florida Project, en passant par quelques fleurons du cinéma français comme Timbuktu, Médecin de campagne ou récemment Les Misérables.

De plus, Le Pacte s’associe à l’opération lancée par le site UniversCiné, et propose plus d’une quarantaine de ses films en location à 0,99€, sur la plateforme.

Le catalogue proposé s’honore de la présence de grands metteurs en scènes français ou étrangers : Arnaud Desplechin, Alain Resnais, François Ozon, Christophe Honoré, Claude Lanzmann, Guillaume Nicloux, Ken Loach, Matteo Garrone, Cristian Mungiu, Jim Jarmusch, David Cronenberg, Alejandro Jodorowski, Nanni Moretti, pour ne citer qu’eux.

De grands classiques du septième art sont également disponibles, signés par Federico Fellini, les Marx Brothers, Luigi Comencini, Jean-François Stévenin,. On peut, en outre, visionner les trois premiers films de Nanni Moretti.

Par ailleurs, le catalogue contient des documentaires tels que Le Sel de la terre, Faites le mur ou encore Wrong Elements.