Le tableau volé - Pascal Bonitzer - critique

Résumé : André Masson, commissaire-priseur dans la célèbre maison de ventes Scottie’s, reçoit un jour un courrier selon lequel une toile d’Egon Schiele aurait été découverte à Mulhouse chez un jeune ouvrier. Très sceptique, il se rend sur place et doit se rendre à l’évidence : le tableau est authentique, un chef-d’œuvre disparu depuis 1939, spolié par les nazis. André voit dans cet événement le sommet de sa carrière, mais c’est aussi le début d’un combat qui pourrait la mettre en péril. Heureusement, il va être aidé par son ex-épouse et collègue Bertina, et par sa fantasque stagiaire Aurore...

Critique : Après Tout de suite maintenant qui nous entraînait dans les arcanes du monde de la finance, Pascal Bonitzer s’inspire de la véritable découverte, au début des années 2000, d’un tableau d’Egon Schiele dans la maison d’un jeune ouvrier chimiste de Mulhouse par une spécialiste d’art moderne, pour nous ouvrir les portes d’un milieu rarement exploité par le cinéma : celui des marchands d’art où la valeur monétaire et marchande l’emporte souvent sur la beauté de l’œuvre. S’il n’occulte en rien le goût du pouvoir et la cupidité qui règne ici en maîtres, le réalisateur choisit de les tempérer par la présence de personnages aux aspirations et points de vue différents. La sincérité « des gens simples » (ainsi nommés par l’experte) qui hébergent ce chef-d’œuvre dont ils ne soupçonnent pas le prix contraste avec la maladresse condescendante des représentants de la maison Scotties qui tentent de masquer le léger mépris que leur inspirent leurs hôtes.

L’évocation de la spoliation des biens des juifs et du sort funeste de la famille du collectionneur se heurte à l’inconstance de la jeune stagiaire (Louise Chevillotte) ou à la rouerie de l’ex-femme (Léa Drucker) du commissaire-priseur (Aex Lutz). Autant de scènes qui font cohabiter gravité et légèreté pour transformer ce discours éclairé mais âpre en une comédie douce-amère.

Si la narration bien écrite, justement équilibrée entre humour et cynisme se révèle passionnante, les séquences, souvent longues, qui suivent un personnage pour l’abandonner ensuite et s’attacher à un autre créent des sous-intrigues hétéroclites et font perdre de vue le cœur du sujet. Pourtant, ce film se regarde sans déplaisir, non pas grâce à sa mise en scène qui n’a rien d’exceptionnel mais plutôt par la qualité de ses dialogues et de son interprétation. Les échanges vifs et caustiques virevoltent entre les différents protagonistes et dissèquent avec une délectation communicative les coups bas, rivalités et faux-semblants du marché de l’art. Enfin, une troupe de comédiens investis met son talent au service de cette histoire aussi drôle que rocambolesque.

L’infatigable énergie d’Alex Lutz se marie impeccablement à la fausse ingénuité de Léa Drucker qui prouve une fois encore l’étendue de ses qualités d’interprète. Louise Chevillotte et Nora Hamzawi sont épatantes de spontanéité, tandis que le jeune Arcadi Radeff au regard droit joue avec une sincérité touchante la carte de l’intégrité. Quant à Alain Chamfort, rarement vu au cinéma, il évolue avec une élégante aisance dans le rôle de cet homme brisé. Enfin, mention spéciale à la facétieuse Marisa Borini dont l’intervention courte mais efficace suffit à planter d’emblée le décor.

Malgré ses dérives scénaristiques, le tableau volé possède assez d’atouts pour séduire les amateurs de comédie bien ficelée et les curieux avides de découvertes sociales.