Le prix Ouest France/Quai des Bulles 2020 décerné à L’accident de chasse

Comme annoncé, l’annulation et le report de la 40e édition du festival Quai des Bulles de Saint-Malo n’aura pas empêché ses prix d’être décernés.

Le plus important d’entre eux, le prix Ouest-France/Quai des Bulles a ainsi été attribué à la bande dessinée L’accident de chasse de David L. Carlson et Landis Blair, paru aux éditions Sonatine.

Roman graphique de presque 500 pages, tout en noir et blanc, L’accident de chasse est tiré de faits réels.

A Chicago, en 1959, à la suite du décès de sa mère, Charlie Rizzo est contraint d’emménager avec son père, Matt Rizzo, atteint de cécité. Comme il l’a toujours raconté, ce dernier a perdu la vue à la suite d’un accident de chasse.

Tout bascule le jour où un policier sonne à leur porte et pour éviter des ennuis, Matt est contraint de revenir sur son histoire qui n’était qu’un mensonge. En réalité, il est devenu aveugle à la suite d’un vol à main armé qu’il a commis des années plus tôt, lorsqu’il fréquentait la mafia de Chicago…

David L. Carlson est un auteur américain touche à tout. A la fois réalisateur, musicien, il est également le co-fondateur d’Opera-Matic, une compagnie d’opéra de rue basée à Chicago. L’accident de chasse est son premier roman graphique.

Landis Blair est un illustrateur, également d’origine américaine, amateur d’histoires morbides. Déjà connu outre-Atlantique pour son travail sur le livre de Caitlin Doughty, From Here to Eternity (best-seller du New York Times), ses dessins sont composés de traits hachurés à la plume, qui ne sont d’ailleurs pas sans rappeler ceux d’Emil Ferris.

Carlson, Blair / éditions Sonatine

Pour rappel, les neuf autres albums en compétition étaient :

* Carbone & Silicium de Mathieu Bablet (Ankama)

* Anaïs Nin de Léonie Bischoff (Casterman)

* Seules à Berlin de Nicolas Juncker (Casterman)

* Incroyable ! de Vincent Zabus et Hippolyte (Dargaud)

* L’été à Kingdom Fields de Jon McNaught (Dargaud)

* Pas de pitié pour les indiens de Nicolas Dumontheuil (Futuropolis)

* La bombe de Alcante, Laurent-Frédéric Bolée et Denis Rodier (Glénat)

* Peau d’homme de Zanzim et Hubert (Glénat)

* La dernière rose de l’été de Lucas Harari (Sarbacane)