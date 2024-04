Le problème à trois corps T1 Les frontières de la science – Liu Cixin, Jin Cai, Lu Twilight, Silver et XuDong Cai - la chronique BD

Résumé : Ce premier tome commence sur la découverte du cadavre d’un physicien qui s’est suicidé le 2 avril 2007. L’armée veut prendre l’enquête en main au détriment de la police, jusqu’à l’arrivée de l’inspecteur Shi Qiang, qui n’hésite pas à balancer tout ce qu’il pense à propos de cette vague de suicides de chercheurs cachée au reste du pays. De l’autre côté de la ville, le scientifique Wang Miao développe des photos chez lui. Il ne se doute pas qu’il va se retrouver lié à ces événements tragiques...

Critique : Le roman de Liu Cixin, devenu classique de la science-fiction contemporaine, a le vent en poupe : traduit en Français, adapté en série par Netflix et maintenant en roman graphique chez Hachette. Ce premier tome nous donne l’occasion de plonger dans cet univers. Effectivement, les questions soulevées par ce récit sont intrigantes et le déroulé des événements haletant. On a hâte de savoir où va nous mener cette BD. Qui, du commissaire Qiang ou du scientifique Miao, a raison ? Effectivement, la science a un rôle prépondérant dans ce récit, mais pas besoin d’être diplômé du M.I.T pour comprendre les enjeux de cette BD.

Tout est clairement expliqué au fil des pages, sans partir (ou presque sans) dans de longues dissertations. Et le récit est si aéré graphiquement que ces quelques moments passent très facilement.

Nous avons moins accroché à la seconde partie de ce premier tome, l’immersion dans un jeu vidéo de survie. Le rôle de ce jeu reste une des questions que les tomes suivants éclairciront sûrement, car rien n’est dû au hasard dans cette intrigue. Ce premier opus sera suivi de quatre autres pour former une épaisse pentalogie qui ornera votre armoire BD.

Liu Cixin, avec ce roman, se penche sur les limites de la science et cela fait ressortir des questions intéressantes. Comment réagirait le monde scientifique si la science avait des limites, une frontière, une barrière qu’elle ne pourrait franchir, une zone au-delà de laquelle rien ne pourrait être défini, compris, modélisé ? Et au-delà de cela, comment réagirait l’homme, qui tente depuis la nuit des temps de comprendre le monde qui l’entoure, d’une manière mystique ou scientifique ? Notons que le personnage de Miao, jeune chercheur, s’énerve beaucoup mais ne fait pas grand-chose à part être balloté dans l’histoire par des personnages plus malins que lui.

© Liu Cixin, Jin Cai, Lu Twilight, Silver et XuDong Cai / Hachette

C’est toute une équipe qui s’est attelé à l’adaptation du livre en BD, et un illustrateur qui a pris en charge les dessins. Les personnages sont représentés dans un style manga semi-réaliste, encrage fin, yeux larges. Les compositions sont spacieuses, de nombreuses pages ne comportent pas plus de deux ou trois cases, laissant une ample place au dessin. Une sorte de grain, de trame légère semble être appliquée partout, donnant un très léger filigrane au dessin, une densité curieuse à l’œil, que l’on discerne plus dans les scènes nocturnes. Les lumières travaillées créent des jeux d’ombres mais il y a peu de noir dans la BD, l’obscurité est grise, la nuit d’une teinte bleu-gris. Ce qui limite les effets de contraste forts noir blanc.

Justement, XuDong Cai a opté pour la couleur. Des couleurs douces, pales, atténuées encore par cette espèce de trame que nous ne parvenons pas à définir. Des effets de flou permettent parfois de marquer la vitesse, le déplacement. Le mélange de ces gris jamais noirs, de ces quelques flous et surtout de cette fine trame nous garde à distance du dessin et nous a empêché de vraiment plonger dans l’histoire.

Le problème à trois corps T.1 Les frontières de la science est l’adaptation d’un récit passionnant, un premier tome qui appelle à la lecture de la suite qui, heureusement, sortira avant la fin de l’année.