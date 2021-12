Les 69 stations du Kisokaido, Hiroshige et Keisai – Anne Sefrioui – chronique du livre

Résumé : Les 69 stations du Kisokaido, Hiroshige et Keisai présente une série d’estampes illustrant la route du Kisokaido, qui va de Edo à Kyoto en passant par les montagnes. Une voie plus longue et plus compliquée, à cause de ses chemins en altitude, que celle du Tokkaido.

Critique : Ce coffret contient l’ensemble des reproductions reliées au format leporello. Un livret explicatif accompagne la série. On peut parcourir, au format paysage, les différentes étapes de cette route baptisée "Kisokaido", car elle longe pendant un certain temps la rivière Kiso.

Eisen et Hiroshige explorent ces chemins par l’imagination. En effet, ils n’ont pas emprunté cette voie et se sont probablement fondés, comme l’explique Anne Sefrioui, sur des recueils de dessins déjà sortis à leur époque.

L’origine de ces œuvres est vraiment intéressante. Nous apprenons pourquoi ces deux auteurs se sont retrouvés sur un même projet. Mais il y a un problème : les explications de certaines de ces estampes sont parfois des descriptions purement visuelles -"un samouraï croise un voyageur sur un pont"- créant un effet de redondance avec l’image. En revanche, les commentaires sur les fleurs de saisons, les moments du voyage, les chaînes de montagne, les métiers représentés par les deux peintres, sont passionnantes.

Le décalage entre le texte et l’image relatif à certaines couleurs peut également surprendre, comme ce fourreau décrit comme orange, qui semble marron sur l’illustration.

Mais on peut se douter que ces nuances chromatiques, datées du dix-neuvième siècle, ont subi l’attaque des ans et n’ont pas forcément gagné le combat.

Les reproductions sont très belles. Elles sont moins éclatantes que celles du coffret Hazan consacrées aux trente-six vues du mont Fuji de Hokusai, dont les couleurs sont plus vives. Toutefois, retrouver la patte de Hiroshige est un réel plaisir. Le jeu qui consiste à deviner qui, de lui ou Keisai, a réalisé telle ou telle estampe, est un vrai challenge. On a l’impression de repérer les spécificités d’un style et puis finalement on se trompe. On en apprécie d’autant mieux les différences et ressemblances entre les deux artistes.

Ce beau coffret ne dépareillera pas une collection d’estampes. En le parcourant, on aura probablement le regret d’avoir raté l’exposition consacrée à cette route du Kisokaido qui présentait, entre autres peintures, celles de ce recueil.

Les 69 stations du Kisokaido, Hiroshige et Keisai nous fait découvrir d’autres paysages du Japon, tout du moins leurs versions illustrées. Les explications d’Anne Sefrioui sont très utiles, parfois un peu trop descriptives, mais il n’est pas facile en un petit paragraphe de raconter tout ce qui se cache derrière chacune de ces estampes.