Le Système – Peter Kuper - la chronique BD

Résumé : {Le Système} suit un homme d’affaires qui se rend dans une boîte de strip-tease, passe sur la strip-teaseuse qui finit son numéro et rentre chez elle, et se fait assassinée dans le métro. Le lendemain, un policier boit pour oublier une affaire désastreuse puis une colombe nous amène à un couple d’amoureux dans la rue qui va prendre un métro taggué. Un jeune homme sur un banc recopie le tag sur son cahier de dessin qu’il montre à un autre garçon qui se révèle être un dealer. Et ainsi de suite...

Critique : Cette BD sans héros et sans dialogue est une histoire chorale où la narration nous emmène tout en douceur d’un personnage à l’autre, le plus souvent par des liens graphiques ou lorsque deux personnages se croisent. Le récit présente une enquête policière, certes mais surtout une dénonciation des problèmes de notre société : Racisme, violence, meurtre, spéculation financière, magouille politique, terrorisme, corruption, folie quotidienne...

Peter Kuper réussit à relier tout cela par sa simple narration consistant à passer d’un personnage à l’autre, comme une caméra flottante qui nous guiderait dans la vie des habitants de New-York. On comprend d’autant mieux comment toutes ces catastrophes sont devenues partie intégrante du quotidien de ces gens. Et de ce fait, une partie intégrante de notre quotidien.

Plus qu’un tour de magie, c’est bien un tour de force que réalise Kuper avec cette histoire muette dans laquelle, pourtant, tout est clair et limpide. Énormément de personnages, mais on n’est jamais perdu car les cases nous amènent d’un lieu à un autre, d’une personne à une autre. Manchettes de journaux, affiches, font partie intégrante de l’histoire car elles s’avèrent être les clés qui permettent de mieux comprendre les événements. La BD muette contient du texte par ce biais graphique.

Peter Kuper / Nada Éditions

En parlant graphisme, il faut évoquer la seconde claque de ce récit. Peter Kuper a réalisé tous les dessins de cette BD au pochoir. Un look façon graffiti qui ne nuit nullement à la compréhension mais qui apporte en revanche une densité, une texture au dessin avec des trames et ces projections de bombe qui débordent parfois des cases, des contours. Ce graphisme en même temps travaillé et épuré est un véritable régal des yeux. Les couleurs chaleureuses évoquent presque le pastel.

Les cases comportent ou pas des traits de contours, elles se suivent, parfois se mêlent, se superposent, créant des enchaînements graphiques. Cette BD gagne à être relue, car des personnages croisés à un moment reviennent plus tard. Ceux-ci passent de manière tellement fugace qu’on ne fait pas forcément le rapprochement. C’est la troisième force de cette BD, après son histoire et son dessin : on peut la relire encore et encore, et y découvrir de nouvelles choses.

Le système est une BD chorale sans dialogues, à la narration incroyablement fluide, et dessinée entièrement au pochoir pour un style graphique étonnant et magnifique. Une BD à lire et aussi à relire !