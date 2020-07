"Les Cahiers de Douai" de Rimbaud à redécouvrir bientôt en musique

Arthur Rimbaud est connu pour ses deux fugues à Douai, et la ville se prépare à lui rendre hommage à l’occasion des 150 ans de ces dernières. Pour cette occasion, les 22 poèmes des "Cahiers de Douai" sont mis en musique, élégamment et avec fidélité, par 22 artistes francophones de tous les horizons.

News : Arthur Rimbaud reste dans les mémoires comme "l’homme aux semelles de vent". Dès son plus jeune âge, il lui est coutumier de fuguer. Il s’échappe, une première fois, du domicile familial, trop corseté sans doute pour son rêve d’éclore poétiquement, du 29 août au 5 septembre 1870. Du haut de ses 15 ans, Rimbaud se rend plein d’espoir chez son professeur de rhétorique Georges Izambard. Ce dernier le confie à ses deux tantes, les demoiselles Gindre, qui le recueillent avec soin. Le tout jeune poète profite de ce court séjour, dans la ville de Douai, pour déposer chez le poète et éditeur Paul Demeny, quinze poèmes constituant le premier Cahier de Douai. Le deuxième Cahier de Douai est déposé en octobre 1870, toujours auprès de Paul Demeny, à l’occasion d’une deuxième fugue pour échapper à "la bouche d’ombre" (c’est ainsi que le jeune Arthur qualifie sa mère redoutée) : il est deux fois plus concis, avec sept poèmes. La déception est telle pour Rimbaud de ne pas être publié qu’il réclame à Paul Demeny de brûler intégralement Les Cahiers de Douai. Heureusement, ce dernier ne respecte pas sa volonté.

Notons que Les Cahiers de Douai résonnent par leur modernité et attestent de la précocité, tant pour son âge que pour son temps, du jeune Arthur Rimbaud. Ils contiennent des poèmes qui appartiennent désormais à notre patrimoine littéraire : Ma Bohême, Roman, Sensation, Le Dormeur du Val, etc. Charlélie Couture a choisi, parmi ces 22 bijoux, La Maline. Il est actuellement en plein tournage (à chaque chanson correspondra un "très court métrage"), le tout en costumes d’époque, dans l’un des lieux des plus majestueux qui soient : le château de Bernicourt à Roost-Warendin. Mais toute la région est impliquée dans ce projet ambitieux et orchestré par le SMAC (Service mobile d’animations culturelles) de Douai (smacasso.com), qui entend bien le mener à terme, pour célébrer les deux venues du tout jeune Arthur dans cette ville du département du Nord (région Hauts-de-France), il y aura bientôt 150 ans. Parmi les 21 autres protagonistes de cet hommage, par le texte et par la musique, nous pouvons citer : Jacques Bonnafé, Brigitte Fossey, Michel Supera, Philippe Torreton, Kali France, Jef Kino, etc.