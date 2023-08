Les cow-boys sont toujours à l’ouest – Damien Geffroy, Olivier Supiot - la chronique BD

Résumé : {Les cow-boys sont toujours à l’ouest} commence au début du vingtième siècle à New-York. Mademoiselle Willoughstone est reçue par le richissime John Casey Carson pour une interview. Carson, de prime abord assez dur, entraîne la jeune femme dans une pièce contenant d’immenses tableaux, dépeignant des moments clés de l’histoire de l’ouest, qu’il raconte. Mais cette vision de l’ouest semble quelque peu… farfelue ! Willoughstone se pose des questions...

Critique : La visite d’une collection de tableaux dont chacun ouvre sur une petite histoire, voilà le menu de cette BD. Là où le rire arrive, c’est que chaque histoire part en vrille. On en vient à ne plus attendre, mais à chercher, à tenter de deviner le moment où l’inattendu va débarquer. Ces courts récits se dégustent comme des amuse-gueules. A la fin de chaque histoire, on revient toujours à Willoughstone et Carson, dans des situations également cocasses pour l’introduction de la suivante. La journaliste se demandant souvent où elle est tombée.

Mais pour aller plus loin que le recueil de nouvelles, une petite surprise vous attend à la fin de l’histoire, donnant un peu plus de liant à toute la BD.

Cette vision de l’ouest revue au vitriol est parsemée de clins d’œils et de références, à de grands noms de la véritable histoire du Far West ou de ces westerns mythiques. Les grandes thématiques – chasseur de primes, indiens, cavalerie, évadés... – sont explorées et savamment détournées par Geffrey Monde pour en rire, pour notre plus grand plaisir.

Damien Geffroy, Olivier Supiot / Fluide Glacial

Olivier Supiot adopte un trait fin, pour créer des visages creusés, marqués, à ces personnages. Il travaille à l’aide de hachures pour marquer un peu plus les ombres. Les décors détaillés rendent à merveille l’ouest sauvage ou la ville naissante sous les chantiers des gratte-ciels et les nuages de fumée. Ces hachures se retrouvent aussi sur les paysages et le détail avec lequel Olivier Supiot trace cailloux et végétations nous immerge encore plus dans cet univers.

Les couleurs de Laure Durandelle apportent une touche finale à ce voyage. Jouant sur des mélanges, des zones de teintes plus sombres pour marquer les ombres en accompagnant ainsi les hachures du dessin, elle crée avec une palette douce les atmosphères des déserts, des montagnes, des forêts, de ces grands espaces américains qui forment la légende du Far West.

Les cow-boys sont toujours à l’ouest enchaîne des petits récits drôles, reliés entre eux par une interview elle aussi comique. Un voyage dans le temps pour dynamiter le mythe du western, avec humour, toujours !