Les dinosaures du paradis – Mazan – la chronique BD

Résumé : Passionné de paléontologie, le dessinateur Mazan a l’opportunité d’assister aux fouilles sur le site d’Angeac-Charente (près de Jarnac, en Charente) où une équipe de paléontologues a exhumé les restes de l’un des plus grands sauropodes (immense dinosaure herbivore du Jurassique moyen) du monde. Il en tire des croquis et une formidable envie de poursuivre l’expérience. Fort de ces rencontres, Mazan prend un congé pour se former, puis part avec une équipe française, constituée autour du paléontologue du Museum national d’histoire naturelle Ronan Allain, pour une fouille au Laos, dans le bassin de Savannakhet. Mazan sera chargé de réaliser des croquis sur place. Commence pour le dessinateur une aventure humaine à l’autre bout du monde, au rythme des fouilles et des inévitables aléas…

Critique : Mazan, de son vrai nom Pierre Lavaud, a renoué au début des années 2010 avec sa passion d’enfance, la paléontologie, au point de mettre un temps de côté son métier de dessinateur de bande dessinée, pour se plonger dans cet univers. Il en tire aujourd’hui une bande dessinée autobiographique et de vulgarisation scientifique, Les dinosaures du paradis, qui s’avère d’abord un cri d’amour sincère pour le travail scientifique des paléontologues qui travaillent avec autant de passion que d’acharnement pour exhumer l’histoire de notre planète et de ses anciens habitants. La lecture de l’album nous éclaire en effet sur le travail de ces scientifiques, de la méthode de fouilles aux enjeux de leurs découvertes, en passant par les difficultés très concrètes – financement, relations avec les populations locales lorsqu’ils fouillent à l’étranger – qu’ils rencontrent. Avec ses interrogations et son humour, Mazan – le personnage du récit – forme le lien entre le lecteur et ces équipes scientifiques. Il faut dire que, pour le profane, la paléontologie constitue un univers obscur, et les quelques pages d’explication en début de volumes pour expliciter le vocabulaire et la périodisation (de l’apparition des premiers vertébrés durant le Cambrien il y a 525 millions d’années à l’apparition de l’homme moderne il y a 200 000 ans) n’est pas de trop.

Pour mener à bien son histoire, Mazan a recours à un mélange original de croquis de fouilles, de photographies et de planches dessinées a posteriori. L’ensemble confère un vrai sentiment d’immersion : le lecteur se retrouve au plus près de l’équipe de fouilles. Les croquis pris « sur le vif » sonnent vrai, et l’insertion de photographies, mêlées à des cases classiques réalisées en couleurs, donnent un bel aperçu de la réalité d’un chantier de fouilles. Ce choix d’être au plus près du réel s’accompagne cependant de certaines redondances dans le récit, notamment lorsque Mazan s’arrête sur les conditions de vie au Laos ou sur de menus contretemps. Les croquis commentés s’avèrent d’une lecture assez dense, avec la volonté – louable – du dessinateur d’en dire un maximum. Mais l’essentiel est ailleurs : l’enthousiasme de Mazan parvient à transmettre son intérêt pour la paléontologie et les chantiers de fouilles à son lecteur. À cet égard, le contrat est rempli, et gageons que l’album saura susciter l’intérêt des spécialistes, qui se délecteront d’anecdotes vécues, et de paléontologues en herbe, qui trouveront là de quoi attiser la flamme.