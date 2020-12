Les gardiennes du grenier - Oriane Lassus - chronique BD

Résumé : Plecota, Riri et Mino sont trois jeunes chauves-souris d’espèces différentes qui s’amusent ensemble toute la nuit avant de repartir se coucher dans leurs colonies respectives lorsque le jour approche. Celle de Plecota habite dans le grenier d’une maison où l’animal prend plaisir à pénétrer pour effrayer les habitants. L’hiver arrivant, les chauves-souris se lancent dans une grande migration pour aller hiberner dans des terres moins hostiles, mais en cours de route, Plecota se cogne contre un panneau et tombe désorientée. Séparée des siens, elle essaiera de survivre, atteindre la maison et attendre la saison prochaine pour retrouver sa famille.

Oriane Lassus livre un album des plus réjouissants, rempli d’humour et de suspense. Narrativement très riche, très bien rythmé, le scénario se révèle généreux en péripéties et on ne s’ennuie pas une seule seconde à sa lecture. L’autrice nous entraine dans le sillage d’une chauve-souris qu’elle parvient à rendre attendrissante alors même que ces créatures sont d’ordinaire plutôt reconnues pour effrayer, à cause de tout un folklore qui les ternit. Dans ce livre, on en apprend beaucoup sur ces petites bêtes volantes, sur leurs coutumes, leurs modes de vie et leur implantation dans la faune locale.

Oriane Lassus parvient ainsi à une très belle adéquation entre un désir d’apprentissage, de didactisme, et la construction d’une histoire divertissante, très bien ficelée, qui masque cette intention première tout en permettant d’y accéder aisément. Ainsi, les quelques pages de conclusion qui fournissent des informations sur les chauves-souris, traitées graphiquement de la même manière que l’histoire, prennent une autre dimension et se révèlent d’autant plus passionnantes qu’elles permettent de mieux comprendre les caractéristiques du héros que nous avons suivi durant tout le récit. Mais l’illustratrice ne se borne pas à la simple vocation pédagogique d’offrir un cours déguisé d’histoire naturelle, et introduit dans cette aventure facétieuse d’autres thématiques contemporaines plus politiques qui touchent autant les animaux que les humains. Ainsi, malgré le ton léger du récit, la présence de nombreux gags qui émaillent les pages et en vivifient la lecture, l’histoire introduit de manière subtile des sujets plus contemporains et polémiques.

Toute la richesse de l’écriture réside justement dans cette capacité à introduire des discours plus politiques dans un récit divertissant tout en restant ludique : sans rien perdre en intensité, ces idées infusent et participent de l’éveil de l’enfant autant qu’elles nourrissent l’histoire. Ainsi, on s’amuse autant à suivre ses aventures qu’à se poser des questions qu’elles soulèvent et à approfondir nos connaissances scientifiques sur les protagonistes.

Oriane Lassus / Biscoto Editions

Les dessins d’Oriane Lassus sont d’une grande richesse graphique et incarnent particulièrement bien le récit. Son trait expressif donne beaucoup de vie à ses images autant qu’il les enrichit plastiquement. Son style oscille ainsi entre une simplification de la représentation très réussie, non pas minimaliste mais plus caricaturale, accentuant l’humour du récit, et des zones plus denses, plus chargées graphiquement, avec des ombres tremblées, des détails de décors précis, nombreux et très fins, qui relancent l’intérêt de l’œil. Le dessin se révèle ainsi être un véritable spectacle pour les yeux. L’autrice parvient, ici encore, à une étonnante combinaison entre un dessin allant à l’essentiel et des espaces bien plus riches, presque plastiques, qui offrent des aspérités et attirent le regard, voire le happent. Les couleurs sont tout aussi réussies, détonantes, avec de sublimes violets, de beaux roses et des verts immersifs, presque surnaturels, qui finissent de signer la singularité de cet univers graphique. Oriane Lassus montre, encore une fois, toute l’étendue de son talent et confirme ses grandes qualités de conteuse et de dessinatrice.

Oriane Lassus / Biscoto Editions

À savoir que les planches des Gardiennes du grenier ont été prépubliées dans la revue Biscoto (qui donne son nom à la maison d’édition qui publie l’album). Si vous ne la connaissez pas, nous ne pouvons que vous recommander de courir vous y abonner. Cette revue mensuelle s’adresse aux enfants et est animée par une jeune génération de dessinatrices et dessinateurs qui proposent des styles graphiques particulièrement variés, des histoires enthousiasmantes et des rubriques captivantes. Chaque mois, les pages bouillonnent d’idées et de belles images et il serait dommage de s’en priver !