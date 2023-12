Les imbuvables – Julia Wertz – la chronique BD

Résumé : {« Le jour de mes 30 ans, je me suis retrouvée paumée sur une colline après avoir crashé une voiture dans la jungle de l’île de Vieques, à Porto Rico »}. Pour comprendre comment Julia, dessinatrice à New-York, en est arrivée à une telle situation, il faut remonter quelques années en arrière. Occupant un logement loué de façon illégale au sous-sol d’un immeuble, Julia est loin de sa famille et enfermée sur elle-même. Lors d’un rendez-vous de contrôle, un médecin lui signale que son foie ne fonctionne plus pleinement. Il faut dire que, tous le soirs, Julia boit... beaucoup. Dès lors, elle tente de remonter la pente pour en finir avec son alcoolisme : de groupes de paroles aux échanges cocasses aux longues promenades dans la villes, en passant par des tentatives de sociabilisation et des histoires d’amour foireuses, Julia mène un combat de tous les instants pour redevenir sobre.

Critique :Après Les entrailles de New-York où la dessinatrice a mis à profit ses longues marches pour documenter la métropoles et ses mutations, Julia Wertz se livre à cœur ouvert, et avec beaucoup d’humour – les dialogues ciselés de l’album sont un vrai bonheur – pour raconter son long combat contre l’alcoolisme. L’autrice pose un regard lucide et parfois peu amène sur elle-même pour souligner à quel point redevenir sobre relevait du parcours du combat. D’un naturel solitaire et travailleuse, Julia Wertz a du mal à faire confiance et à sociabiliser. Fort heureusement, elle bénéficie de quelques personnes de confiance qui jouent un rôle déterminant pour l’aider à remonter la pente. L’autrice réalise un tour de force narratif en décrivant son mal-être et son intoxication sans jamais apitoyer le lecteur ou sombrer dans le pathos. Bien au contraire : on (sou)rit beaucoup en lisant Les imbuvables, grâce à la capacité de Julia Wertz de se mettre (en scène) dans des situations cocasses ou de reconstituer des dialogues croustillants… On ressort d’ailleurs de la lecture avec un sentiment d’optimisme et une furieuse envie d’aller de l’avant.

Sur le plan graphique, Wertz reste fidèle à son trait noir d’une parfaite lisibilité qui simplifie les visages et accorde une grande importance aux décors new-yorkais. Si les dialogues s’effectuent souvent sur fond blanc, les scènes de promenade ou d’urbex – l’une des passions de la dessinatrice – donnent lieu à des décors très détaillés qui confèrent à l’album son ambiance urbaine. Julia Wertz s’affirme ainsi comme une dessinatrice du New-York contemporain, reconstituant ses rues, ses cafés, ses immeubles… De façon générale, Les imbuvables brille par son sens de la mise en scène.

Les imbuvables est sans conteste l’une des meilleurs autobiographies de l’année, et un album de la maturité pour une dessinatrice de grand talent.