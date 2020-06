Les Rolling Stones risquent de saisir la justice si Donald Trump les instrumentalise

News : Ce n’est pas demain la veille, que Mick Jagger (76 ans) et Donald Trump (74 ans) dîneront ensemble. Les Rolling Stones ont sollicité la BMI (équivalent de la SACEM outre-atlantique), fondée en 1939 et fonctionnant sans but lucratif, à des fins très précises. La BMI est la plus grande organisation de droits musicaux aux États-Unis et joue un puissant rôle protecteur. C’est l’emploi, jugé abusif et inapproprié, par Les Rolling Stones, de leur tube interplanétaire, You Can’t Always Get What You Want, qui a suscité une levée colérique de boucliers de leur part. L’éventualité de poursuites judiciaires est à prendre très au sérieux par Donald Trump qui, souvent, persiste dans ses erreurs. Notons que les Rolling Stones, dont l’énergie inépuisable peut aussi se transformer en révolte, ne sont pas les premiers à s’insurger contre l’utilisation d’un ou plusieurs de leur morceaux par un Donald Trump un peu trop récupérateur et cavalier avec le respect des droits musicaux. Nous pouvons citer Queen avec le titre galvanisant We Are The Champions en 2016. L’utilisation de ce tube, lors de la convention républicaine, avait provoqué l’ire de ce groupe phare.