Les Sept Reliques, Tome 2 : La bouche de l’enfer - critique du livre

Résumé : Dans le premier opus, la courageuse héroïne Cordélia a entendu l’appel de l’ange Luxdel. Désormais en mission et en possession du premier artefact permettant la destruction du Mal absolu, elle poursuit son chemin avec sa troupe. Elle peut compter sur la puissante magie et le sale caractère de l’elfe Amber. Louane, l’archère talentueuse et le voleur au cœur tendre, Liam. Dans cette quête périlleuse, le lecteur découvre les terres de l’Aridéa et des ennemis redoutables… Entre reptiles cracheurs de feu, villages désertiques, oasis et chaos volcanique, les choses se compliquent pour ces personnages qui ne reculent devant rien.

Critique : L’auteur Joffrey Lebourg a compris les rouages de la fantasy, en s’inspirant des plus éminentes figures du genre, dont J.R.R Tolkien. Grâce à ses solides connaissances de lecteur, il met à contribution sa passion pour l’écriture, à travers une saga ambitieuse qui comptera sept tomes.

Pour ce second opus appelé La Bouche de l’Enfer, le chef d’orchestre adopte un rythme plus soutenu que dans le premier. En effet, les scènes d’action s’enchaînent, suscitant le plaisir du lecteur qui se laisse emporter dans cet univers entièrement imaginé et conçu pour faire rêver. Les premières pages exposent par ailleurs des cartes, tandis qu’une annexe du livre présente les différents protagonistes. L’auteur a même pensé aux moindres détails, en glissant la cosmogonie des dieux, ainsi que leur hiérarchie. Une chronologie peut également être consultée, afin de mieux appréhender ce monde complexe et enchanteur. En réalité, l’intrigue de la Saga des 7 Reliques utilise des codes partagés par la plupart des œuvres du genre. C’est pourquoi le lecteur féru de magie et de féerie se sent aussitôt familier avec les sujets traités par son créateur, qui glisse de subtils messages sur l’ouverture, la tolérance d’esprit, le féminisme ou le respect universel…

Joffrey Lebourg s’adresse directement à une génération jeune et pleine d’espoir. Dans ce monde fictif, de nombreux parallèles peuvent être établis entre la réalité et l’Alkymia : la corruption, la richesse et l’avidité font partie des éléments qui pimentent l’intrigue et lui donnent du coffre, de la personnalité. Avec ses héroïnes féminines au physique certes avantageux, mais qui sont aussi déterminés par leur intelligence, l’ouvrage qui peut s’apparenter à un voyage initiatique se veut bienveillant et divertissant à la fois. Grâce à son imagination débordante, l’auteur présente des figures mythiques qui inquiètent, surprennent, plaisent comme l’homme-bête, l’arbre-humanoïde et l’iconique dragon.

Entre les phases de combat, les moments de tranquillité laissent place à l’humour et même aux plaisirs de la table, avec des scènes de festins médiévaux qui prennent vie dans l’œil du lecteur amusé. Ce livre s’aborde tel un film d’action et se parcourt facilement, rédigé dans un style très oral et des tournures de phrase simple. En effet, les descriptions suffisent à visualiser la plupart des personnages et des lieux, comme le Fort d’Aridium. Derrière ce récit qui semble bien ficelé, le second tome laisse entrevoir une suite plus sombre, mais tout aussi dynamique. Par-delà la menace que représente Entropia, qui sont ces dieux qui jouent aux échecs ? En réalité, l’auteur témoigne ici d’une vraie sensibilité littéraire et d’une passion pour l’Histoire avec un grand H, reposant sur des images à vocation mythologique ou des légendes qui traversent les siècles… Nanties d’un final efficace qui laisse le lecteur en suspens, les aventures de Cordélia et ses amis ne sont pas de tout repos, et c’est ce qui les rend aussi addictives !