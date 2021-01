Les Vilaines - Camila Sosa Villada - critique du livre

Résumé : Camila, jeune transsexuelle, est venue à Cordoba, capitale de province argentine, pour échapper aux médisances de son petit village. Mais si la grande ville garantit l’anonymat, elle abrite aussi des personnalités bienveillantes qui composent une famille de choix pour l’héroïne.

Critique : Entre autofiction et réalisme magique, l’auteure embarque son lecteur dans la vie nocturne de Cordoba, en Argentine. Autour de la Tante Encarna, qui a atteint l’âge vénérable de 178 ans, une communauté de transsexuelles a trouvé un havre de tranquillité. La nuit, elles trafiquent et se prostituent dans le Parc Sarmiento, jamais loin les unes des autres par sécurité. C’est là qu’un soir elles trouvent un bébé abandonné qu’Encarna décide de recueillir. Eclat des yeux (c’est ainsi que ses marraines le baptisent) grandit entouré d’amour et de générosité. Car c’est la raison d’être d’Encarna, dont la maison fleurie offre un répit aux cœurs brisés et soulage les corps meurtris comme ceux de Camila. Issue d’un village, battue par son père, celle-ci narre son enfance martyre et la découverte de son homosexualité. A quinze ans, Cristian drapé d’obscurité devient Camila, perce l’éblouissement de la transformation en femme mais subit le rejet, les insultes et les coups. C’est dans la capitale de la province qu’elle apprend à être transparente, la meilleure façon d’éviter les ennuis, même si la violence, la précarité et la solitude forment son ordinaire. Ce roman fort parle de la rage et du mépris, mais aussi de la beauté et de la solidarité. Le merveilleux permet de rendre supportable la tragédie de vies fauchées dans un combat quotidien qui se perd parfois par KO. De l’intérieur, l’existence des transsexuelles est décrite sans concession, avec une écriture flamboyante (et une traduction admirable) qui insuffle au roman une énergie folle, et place en son centre une sororité teintée de poésie et de fantaisie, nécessaires à la survie en milieu hostile.