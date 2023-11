La Bête tome 2 - Frank Pé, Zidrou - la chronique BD

Résumé : En Belgique dans les années 50, le jeune François a recueilli un étrange singe jaune et noir, caché au coeur d’une hiver rigoureux. Mais les dangers guettent le duo, car autorités et malandrins convoitent ce rare animal...

Critique : En choisissant le Marsupilami comme animal, le duo Frank Pé/Zidrou s’est attaqué à un mythe difficiles à appréhender. Fantastiquement tentaculaire, invincible et intelligent, le fameux "Houba" avait eu droit à des aventures largement dépendantes de sa force et de sa ruse face à des braconniers prêts à toutes les maladresses. Les gags s’enchaînaient, souvent les mêmes, et pour contrecarrer cette répétition, le genre du polar noir a été envisagé, il faut le dire, avec brio. Ce choix original s’est avéré payant, et avec ce tome 2, La Bête s’inscrit davantage dans un King Kong des origines, sombre et insistant sur l’amitié, se préoccupant de ce que l’animalité en forme de miroir fait ressortir des gens qui y sont confrontés : sentiments naïfs de l’enfant, compassion tendre de certains adultes, rejet, appât du gain, orgueil et défiance d’une autre partie. En le laissant d’ailleurs caché durant les vingt premières pages, le scénario s’attache d’ailleurs à laisser la créature de côté pour montrer les relations humaines qui entourent son passage, comme si l’hommage devait se poursuivre. Contrairement au premier tome , la Bête est désormais moins omniprésente, plus vulnérable (en témoigne la cicatrice, élément que le Marsupilami original ne pouvait avoir) et donc plus intéressante.

© Dupuis / Frank

L’empreinte graphique est donc évidemment très éloignée de celle de Franquin. Adieu jungle luxuriante et bonjour à l’hiver lugubre belge, celui qui rythmait les soirées des auteurs des années 80. Quelques entrepôts sinistres, un musée inhospitalier, une maison de ville en briques rouges : le décor est planté pour faire surgir des personnages davantage affables, notamment la mère, touchante dans son flirt avec un instituteur. Si le réflexe de certains lecteurs serait s’imaginer une scène à la façon du Petit Spirou, ce n’est pas le cas ici : l’humour est plus délicat.

© Dupuis / Frank

Magnifique hommage, ce tome 2 de La Bête conclut un cycle spin off très fort et très original, prouvant que la réécriture est un art : quand il est bien appliqué, il valorise l’original et donne lieu à de belles histoires.