Longue vie - Stanislas Moussé - critique BD

Résumé : Un berger et sa famille vivaient en paix dans une clairière paisible. Puis, des mercenaires massacrèrent les proches de notre ami. C’est alors le début d’un long périple semé d’embuches, de batailles et de sang qui débute pour lui.

Critique : Le graphisme de Longue vie est étonnant, dépaysant : Stanislas Moussé a choisi de créer un roman graphique en noir et blanc, très détaillé, où les cases se confondent avec les planches et où les personnages sont muets. Ces derniers sont singuliers, parfois presque monstrueux et il est souvent compliqué de reconnaître les différents peuples, les différents protagonistes, de les distinguer dans ces dessins très denses, dans ce fourmillement de lignes – résultat dû à l’utilisation du rotring, outil de prédilection de Stanislas Moussé depuis son plus jeune âge.

Le héros, comme l’auteur de cette bande dessinée, est un éleveur de vaches. Alors qu’il est auprès d’elles, dans les pâturages, il assiste au massacre de sa famille, au loin, en contrebas. Il s’empresse de les rejoindre puis les incinère, se recueillant devant les flammes. Pour se venger, il décide ensuite de rejoindre une bande de brigands adverse à celle qui a tué ses proches. Peu à peu, à force d’exploits, de fuites, de réussites militaires, notre berger devient roi. Puis il se marie, puis il a un fils. Tantôt il apparaît dans son château, entouré de sa nouvelle famille, tantôt dans la forêt, dans la nature, étranges.

À la manière des arbres de Miyazaki qui auraient perdu leurs couleurs magnétiques et féériques, les spécimens qui déploient leurs ombres sur les protagonistes ont une aura mystérieuse et inquiétante. Ils semblent être le point de passage d’un monde à l’autre, de la terre au ciel (paradis ou enfer ?), aussi bien qu’un lieu de dissimulation parfait pour les méchants (encore plus méchants que notre héros qui est devenu un méchant, après que des méchants ont tué les siens : suivez-vous ?). Stanislas Moussé vient d’achever le deuxième tome, cette fois centré sur le fils, qui paraîtra au Tripode à l’automne d’après ses dires.

Entre univers médiéval et fantasy, entre Game of Thrones (n’en déplaise à l’auteur) qui aurait perdu de son sang rouge vif et le récit des guerres européennes depuis les vikings (où les personnages historiques seraient devenus pour moitié des cyclopes), Longue vie est un roman graphique étonnant et peu lisible, faisant partie de la sélection du prix France Culture BD des étudiants. Deux cents pages entièrement en noir et blanc et muettes (d’où le refus de certains éditeurs de publier cette œuvre), d’une richesse de détails qui transforme la lecture en Où est Charlie, finit par faire cligner des paupières plus que de raison : les planches dansent devant nos yeux, laissant planer dans notre esprit un mélange de sang pâlot (pour ne pas dire blanc) et de gore, entre fantastique et sordide…