Monica - Daniel Clowes - la chronique du Fauve d’or

Résumé : Monica a eu une enfance compliquée, rythmée par les changements de vie, souvent soudains, dictés par les décisions prises par sa mère. Devenue adulte, malgré certaines belles réussites, son existence n’est toujours pas un long fleuve tranquille.

Daniel Clowes / Delcourt

Critique : Monica a remporté le Fauve d’or du meilleur album lors du Festival International de la bande dessinée d’Angoulême et cette récompense n’est pas usurpée.

Cet album est un modèle de construction narrative. Les neuf histoires réunies sont autant de chapitres d’un même récit, chacune permettant de cerner le monde dans lequel apparaît et grandit Monica. Certaines tiennent de la chronique sociale ou de la tranche de vie, d’autres du fantastique. Daniel Clowes passe d’un genre à l’autre avec un naturel et une aisance confondants. Il a par ailleurs un talent certain pour les enchaînements, au sein même des histoires, comme entre elles. Il effectue ainsi un travail de montage surprenant, subtil et éclairant, fréquemment basé sur l’ellipse et établissant des liens entre des personnages, des périodes de l’existence de l’héroïne… Cela permet de traiter de situations intenses en peu de cases, tel un drame en seulement trois (les dernières de la page 48).

Clowes sait également trouver les mots justes, notamment en peuplant ses descriptions de détails (parfois placés entre parenthèses) qui précisent une attitude, une ambiance… Au fil de ces pages, il dresse un portrait détaillé, tendre mais également flippant, des États-Unis et de plusieurs décennies.

Le dessin est au diapason des histoires, affects et ressentis. Son trait, tour à tour souple ou quelque peu raidi, s’habille de couleurs qui, fréquemment, contribuent à accentuer le sentiment d’étrangeté véhiculé par ce récit.

Monica impressionne et fascine totalement et constamment, mais sa lecture est parfois moins fluide que celle d’autres bandes dessinées tant les allers-retours, comparaisons et vérifications paraissent nécessaires. Cela tient sans doute en partie au fait que les neuf histoires ont leur intensité propre et ne sont pas seulement des chapitres se succédant.