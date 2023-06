Mort de l’acteur Julian Sands

News : Acteur britannique, Julian Sands a été formé à la Central School of Speech and Drama. Après avoir intégré une compagnie de théâtre, il débute à la télévision en 1982, et au cinéma un an plus tard. On le remarque en jeune et beau reporter dans La déchirure (1985) de Roland Joffé. Le comédien obtient son premier grand rôle avec le drame romanesque Chambre avec vue (1985) de James Ivory, d’après Forster, aux côtés de Helena Bonham Carter et Daniel Day Lewis. Dès lors, il devient une vedette internationale pendant une quinzaine d’années. Il est à l’affiche de Gothic (1986) de Ken Russell, et se montre aussi à l’aise dans les films d’auteur (Manika, une vie plus tard de François Villiers, 1989) que dans des productions plus commerciales, comme Warlock (1989) de Steve Miner, dont il tournera une suite quatre ans plus tard. Les années 90 marquent l’apogée de sa carrière. Julian Sands joue dans films ambitieux tels Le soleil même la nuit (1990) des frères Taviani, Le festin nu (1991) de David Cronenberg et Boxing Helena (1993) de Jennifer Chambers Lynch. Et porte des productions de cinéma d’horreur avec Arachnophobie (1990) de Frank Marshall et Le fantôme de l’opéra (1998) de Dario Argento. À partir de la décennie suivante, l’acteur se consacre davantage à des séries télévisées. Il tient toutefois des seconds rôles intéressants au grand écran avec Time Code (2000) de Mike Figgis, Ocean’s 13 (2007) de Steven Soderbergh et Millénium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes (2011) de David Fincher. Il tourne jusqu’en 2023, année de sa mort tragique en Californie. Julian Sands était âgé de 65 ans.