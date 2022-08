Mort de l’actrice et chanteuse Olivia Newton-John

News : Actrice et chanteuse anglo-australienne, Olivia Newton-John est la petite-fille du physicien allemand Max Born. Elle est enfant lorsque ses parents quittent le Royaume-Uni pour s’installer à Melbourne. Elle y débute une carrière de chanteuse à l’âge de quinze ans, formant un premier groupe (les Sol Four) en 1963, et se produisant à la radio et à la télévision australiennes. Revenue en Angleterre au milieu des années 1960, elle enregistre son premier single en 1966 et connaît plusieurs succès, dont le tube Long Live Love avec lequel elle représente le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson en 1974. Olivia Newton-John s’expatrie ensuite aux États-Unis et élargit son audience via la scène country. Mais c’est avec le cinéma qu’elle obtient un succès international, grâce à la comédie musicale Grease (1978) de Randal Kleiser. Dans le rôle de la délicieuse Sandy, elle forme un couple de légende avec John Travolta. Cette sucrerie seventies n’exploitait pas le filon de la mode disco mise en avant par La fièvre du samedi soir, préférant se référer à un style musical emprunté au rock’n roll et aux musicals des années 1950.

Les chansons du long métrage deviennent des hits de la fin des années 1970 : cela concerne aussi le solo d’Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You. En 1980, l’actrice et chanteuse est encore présente au cinéma, donnant la réplique à Gene Kelly dans Xanadu de Robert Greenwald. Mais le succès n’est pas au rendez-vous, même si les chansons cartonnent dans les ventes de disques. En fait, les effets de mode ne permettent pas à Olivia Newton-John de poursuivre une carrière de long terme dans la chanson, et encore moins au cinéma. Elle enregistre encore des albums pendant la décennie et celles qui suivent, mais ils sont souvent une compilation de ses premiers hits. Au grand écran, elle retrouve Travolta dans Second Chance (1983) de John Herzfeld, sans réitérer le succès de Grease. Elle espace ensuite ses apparitions, tentant un improbable come-back dans Le dernier anniversaire (1996) de Randal Kleiser. On la revoit dans quelques productions, dont My Best Men (2012) de Stephen Elliott et The Very Excellent Mr. Dundee (2020) de Dean Murphy. Atteinte d’un cancer depuis les années 1990, Olivia Newton-John est décédée le 8 août 2022 à l’âge de 73 ans.