Mort de l’actrice Marion Game

News : Formée au cours Simon, Marion Game débute au théâtre en 1966. Sur les planches, elle joue pendant des décennies un répertoire essentiellement de boulevard, sous la direction de metteurs en scène comme Louis Ducreux, Michel Roux, Jean-Luc Moreau, Robert Manuel, Jean Le Poulain et Yves Pignot. À la télévision, qu’elle aborde dès 1968, la comédienne apparaît dans des pièces filmées d’« Au théâtre ce soir » (1968-70) et des nombreux programmes, dont la mini-série Splendeurs et misères des courtisanes (1975), le divertissement Les jeux de 20 heures et surtout la sitcom Scènes de ménages (2009-2023). Le cinéma est également présent dans la carrière de cette actrice fine et pétulante. Après avoir tourné pour Édouard Molinaro et Michel Audiard, Marion Game est contactée par Jean-Pierre Mocky pour être sa partenaire dans L’albatros (1971). Elle y incarne la fille d’un politicien enlevée par un détenu en fuite, et qui devient solidaire de son ravisseur. L’actrice est étonnante dans l’interprétation de ce personnage initialement écrit pour Jane Fonda. Curieusement, elle est cantonnée à des seconds rôles par la suite, dans des comédies navrantes signées Claude Zidi, Raoul André, Robert Thomas ou Richard Balducci. Mais on la sollicite aussi pour un cinéma plus exigeant, avec L’acrobate (1976) de Jean-Daniel Pollet, La tortue sur le dos (1978) de Luc Béraud ou Parking (1985) de Jacques Demy, dans le rôle de l’habilleuse. L’actrice est par ailleurs active dans le doublage, prêtant sa voix à Julie Christie, Sally Field ou Julie Walters. Marion Game est décédée le 23 mars 2023 à l’âge de 84 ans.