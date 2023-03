L’albatros - Jean-Pierre Mocky - critique

Résumé : Échappé de prison, Stef Tassel, enlève dans sa fuite la fille du président Cavalier en pleine campagne électorale. Ils sont poursuivis à la fois par la police, par le père de la jeune femme et par l’adversaire politique de Cavalier qui voudrait compromettre son rival...

Critique : Coécrit avec Claude Veillot et Raphaël Delpart, L’albatros est l’un des meilleurs Mocky des années 1970. Il se situe dans sa veine romantico-anarchiste, qui comprend quelques autres longs métrages dont Solo (autre sommet de sa filmographie) et La machine à découdre (moins exaltant). Ce récit de la cavale d’un évadé de prison qui prend en otage la fille d’un politicien s’inspire librement d’un fait d’actualité ayant concerné l’homme politique et patron de presse Jean-Jacques Servan-Schreiber, proche du pouvoir. Mocky rencontra du coup des difficultés de tournage, certains autorisations (notamment de filmer à l’intérieur d’un vrai pénitencier) lui ayant été refusées. De même, pour des raisons de budget, il fut contraint, comme pour Solo, de d’interpréter lui-même Tassel, lui qui avait naguère été acteur pour Grangier ou Franju ; et le personnage central de Paula Cavalier, initialement écrit pour Jane Fonda, échut finalement à Marion Game, quasiment inconnue à l’époque, et qui s’avère excellente dans un rôle casse-gueule. La narration parfois foutraque de L’albatros fait écho à celle de ses comédies de la décennie antérieure, telle La grande frousse ; et l’on pourra regretter les invraisemblances grossières, comme les accusations de complicité entre Paula et Tassel portées par l’adversaire du président, tant il est évident qu’elle n’a pu être qu’enlevée !

© 1970 Balzac Films, Belstar Productions, Profilm S.A. Tous droits réservés.

La satire politique a par ailleurs un brin vieilli, même si les débats autour des arrangements électoraux ou des violences policières sont toujours d’actualité. Mocky s’inscrit en fait ici dans la lignée d’un cinéma politique prolifique de la fin des années 60 au milieu des années 70, et dans lequel ont œuvré des réalisateurs aussi divers que Francesco Rosi, Costa-Gavras ou Yves Boisset, tout en contribuant à la tonalité post-soixante-huitarde déployée par Marin Karmitz ou Alain Tanner. Mais L’essentiel est ailleurs, dans cette capacité de Mocky à créer une atmosphère de noirceur tout en déployant, dans certaines séquences, un humour pince-sans-rire ; dans l’efficacité d’un récit oscillant entre le premier et le second degré ; ou dans le lyrisme de la musique de Léo Ferré. Une galerie de seconds couteaux pittoresques ravira en outre les fidèles du cinéaste, de Marcel Pérès en électeur mesquin à Dominique Zardi en agresseur cynique, en passant par Michel Delahaye en directeur de prison. Le film reçut un très bon accueil critique, un Alexandre Astruc louant même « un acteur-metteur en scène de la race des Stroheim et des Buster Keaton », ce qui nous semble toutefois excessif ! Mais L’albatros est une indiscutable réussite.