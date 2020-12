Mort de Philippe Clair, roi du nanar comique

News : Il fut l’un des mousquetaires de la comédie franchouillarde des années 70 et 80, celle qui lui valut, comme à ses confrères Max Pécas et Richard Balducci, la réputation d’un faiseur de nullités insondables, dont les titres sont à eux seuls toute une histoire : Le Führer en folie (1973), Rodriguez au pays des merguez (1979), Par où t’es rentré ? On t’a pas vu sortir (1984), Tais-toi quand tu parles (1981), qui furent globalement des succès, bénéficiant de la présence d’actrices et d’acteurs populaires, dont le nom est lié à une époque révolue (Les Charlots - révélés par La Grande Java, le deuxième long métrage de Philippe Clair, en 1970 ; Aldo Maccione, qui collabora plusieurs fois avec le metteur en scène ; Jerry Lewis, en nette perte de vitesse dans les années 80 ; Alice Sapritch, Henri Tisot, Michel Galabru, Luis Rego...). Bref, un vrai Who’s who du nanar comique, à qui Clair donna ses lettres de noblesse, situant ses productions à l’intersection de la beaufitude décontractée et du gag potache.

Et puis, au milieu des années 80, le succès s’enfuit définitivement : évolution sociologique du public cinéphile, fermeture des petites salles de province, avènement de la télévision, concurrence du cinéma américain ont balayé cette génération de joyeux réalisateurs lourdingues, chantres d’un humour gaulois volontiers graveleux et sexiste.

Philippe Clair n’était assurément pas une grande pointure de la comédie française. Mais cette sorte d’Ed Wood de la gaudriole produisit ses films sans jamais se prendre au sérieux et il offrit du plaisir à des milliers de gens dans les années 70-80. Ce qui n’est déjà pas si mal.