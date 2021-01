Mort du mythique producteur Phil Spector

News : Les dernières années du producteur Phil Spector se sont déroulées en prison, suite à l’assassinat de l’actrice Lana Clarkson pour lequel il a été reconnu coupable en 2009. Auparavant, le mythique producteur américain s’était signalé par son génie musical et sa collaboration prestigieuse avec les plus grandes stars de la musique populaire : les Righteous Brothers, pour qui il cosigna le premier single du duo, You’ve Lost That Lovin’ Feelin’, un immense tube soul en 1965 ; John Lennon avec qui il collabora pour ses trois premiers albums en solo (Plastic Ono Band en 1970 ; Imagine en 1971, et Some Time in New York City, en 1972) ; George Harrison dont il produisit le mythique All Things Must Pass (1970) ; Ike et Tina Turner (une partie de l’opus River Deep, Mountain High, en 1966) ; les Ramones (pour l’album End of the Century, en 1980) et Leonard Cohen (Death of a Ladies’ Man, en 1977). On mentionnera également son travail sur les arrangements de Let It Be (1970), à la demande de l’homme d’affaires Allen Klein, qui gérait alors la carrière des Beatles. Sa participation fut à l’époque soutenue par Lennon et Harrison, engendra aussi une réaction furieuse et célèbre de Paul McCartney, qui n’apprécia pas du tout les orchestrations surchargées de Spector, notamment sur The Long and Winding Road. L’ancien Fab Four répliqua en faisant paraître Let It Be... Naked, en 2003, à partir des sessions originales du projet Get Back, initié en janvier 1969.

Des années auparavant, au sein du groupe vocal The Teddy Bears qu’il avait fondé, le jeune Spector avait déjà écrit un standard To Know Him Is to Love Him (1958), dédié à son père, repris des années plus tard par John Lennon au cours des sessions de l’album Rock’n’roll (1975), publié sur le posthume Menlove Avenue, en 1986.

Les sixties constituent sans doute l’apogée de l’importante carrière du producteur : Spector collabore avec les Ronettes pour qu’il coécrit le tube Be My Baby en 1963, inaugurant le "mur du son", technique d’enregistrement révolutionnaire qui empile une sorte de "mille-feuille" d’instruments reverbérés. Il applique cette technique à d’autres groupes vocaux comme The Crystals (notamment sur le titre Da Doo Ron Ron, un autre hit, en 1963) et Darlene Love, qui interprète son plus grand tube sur l’opus A Christmas Gift for You from Phil Spector : Christmas (Baby Please Come Home) (1963).

A partir des années 80, la vie artistique du producteur devient passablement erratique : une tentative de collaboration avortée avec Céline Dion (on imagine la rencontre) et deux chansons produites pour le groupe de rock anglais Starsailor. Le reste appartient à la rubrique des fais divers.

Phil Spector est mort à l’âge de 81 ans.