Naphtaline – Sole Otero – la chronique BD

Résumé : En 2001, l’Argentine est plongé dans une grave crise économique et politique lorsque Rocio, une jeune femme de 19 ans, enterre sa grand-mère Vilma. En dehors de la jeune femme et de ses parents, personne n’a fait le déplacement pour honorer sa mémoire, qui laisse le souvenir d’une femme acariâtre et malheureuse, que son mauvais caractère a éloigné des siens. Peu après l’enterrement, Rocio emménage dans l’appartement rempli de souvenirs – et d’un chat aussi affectueux qu’envahissant – de sa grand-mère. La jeune femme rassemble dès lors les souvenirs éparpillés dans sa mémoire pour reconstituer la vie de sa grand-mère, depuis son arrivée nourrisson en provenance de l’Italie en 1923 jusqu’à la solitude de ses derniers jours. L’existence de Vilma est marquée par la déception et la rancœur : jeune, elle a dû sacrifier son projet d’études au profit de son frère cadet. Maltraitée par son premier amour, elle a été mariée sous la contrainte à un homme aimant mais peu dégourdi, pour lequel elle n’a que peu d’affection. Le récit tisse le lien entre passé et présent de sa famille, qui se mêle à l’histoire de l’Argentine.

Récompensé en Espagne par le Prix FNAC-Salamandra, Naphtaline est le deuxième album publié en France de la dessinatrice argentine Sole Otero, après Intense (Éd.Presque Lune, 2021). Naphtaline est un album poignant, qui reste dans la mémoire bien après sa lecture. Partiellement inspiré de l’histoire familiale de l’autrice, le récit navigue entre passé et présent pour explorer la trajectoire de Vilma et la faire dialoguer avec celle de sa petite-fille Rocio. Actuellement en résidence à la Maison des Auteurs d’Angoulême, Sole Otero fait preuve dans son livre d’une grande maîtrise narrative et graphique. La dessinatrice effectue un travail remarquable sur la couleur, qui donne de la chair au récit et aide le lecteur à alterner entre les périodes et les ambiances. Elle varie le découpage de ses planches pour donner une dynamique à son récit : du gaufrier à la succession de petites planches en passant par la grande case unique, la dessinatrice témoigne d’un savoir-faire dans la narration dessinée qui permet d’accrocher le lecteur jusqu’à la dernière planche de ce copieux album de 330 pages. Sole Otero – Éd. çà et là pour la publication française Toute l’intelligence du récit de Sole Otero est de faire dialoguer l’histoire de la famille de Rocio avec celle de l’Argentine. La chronique familiale s’étend sur 80 ans, depuis l’émigration des parents de Vilma en 1923 – c’est à dire peu après la prise de pouvoir de Mussolini, jusqu’à la crise économique de 2001, une année parmi les plus noires dans l’histoire de l’Argentine. Terre d’accueil pour les Italiens en quête de nouveaux horizons, l’Argentine est aussi le lieu des déceptions politiques et du désenchantement économique. À travers Vilma, c’est aussi un parcours de femme dans une société profondément machiste que reconstitue Sole Otero. Forte de l’expérience fournie par l’histoire de sa grand-mère, Rocio s’avère armée pour ne pas commettre les mêmes erreurs et devenir, elle, une femme émancipée de toute tutelle. Sole Otero – Éd. çà et là pour la publication française Pépite de ce début d’année 2022, Naphtaline classe Sole Otero parmi les autrices à suivre de près dans les prochaines années. Sole Otero – Éd. çà et là pour la publication française

336 pages – 25 €

Galerie photos

Sole Otero – Éd. çà et là pour la publication française Sole Otero – Éd. çà et là pour la publication française Sole Otero – Éd. çà et là pour la publication française