New York, New York – Jillian et Mariko Tamaki – la chronique BD

Résumé : Dani et Zoé sont deux jeunes étudiantes canadiennes amies depuis le lycée, qui se retrouvent à New-York pour visiter la métropole. Ce voyage est un rêve pour Dani, qui planifie de nombreuses activités, souhaite visiter les monuments emblématiques de la ville, et photographie tout ce qui passe, y compris l’intérieur du métro. Dani a convié une camarade de son école d’art au caractère bien trempé, Fiona, dont l’assurance tranche avec les deux autres jeunes femmes. Ce triangle amical est progressivement mis sous tension par l’idylle naissante entre Fiona à Zoé. Cette dernière se retrouve dès lors tiraillée entre l’excitation de cette relation et son amitié avec Dani, dont les plans de voyage se trouvent contrariés.

Critique :Après le succès critique de Cet été-là (Rue de Sèvres, 2014), les cousines Jillian (dessin) et Mariko (scénario) Tamaki livrent avec New York New York un nouveau récit « tranche de vie » qui témoigne d’un passage de l’adolescence à l’âge adulte. Le premier voyage entre amis constitue pour la jeunesse – quand elle en a les moyens – une forme de rituel d’émancipation et un moment excitant de découverte. C’est ce moment que captent avec finesse les deux autrices, à travers le récit de la semaine de vacances de leurs trois personnages, pour lesquelles le lecteur nourrit une certaine affection au fil des 400 pages de l’album.

Jillian et Mariko Tamaki / © Rue de Sèvres 2024 pour la traduction française

Logées en auberge de jeunesse, les trois jeunes femmes réalisent les activités touristiques de New-York : visite du MoMa et du Museum d’histoire, shopping, balade dans Central Park… Elles tombent allègrement dans les divers pièges à touristes, s’étonnent de tout, et fantasment la vie dans la métropole. Fondé sur un séquençage millimétré et des dialogues bien construits, le récit se concentre sur le fossé qui se creuse progressivement entre Dani et Zoé. En cause, la présence de Fiona, qui se moque de l’enthousiasme de Fiona et débute avec Zoé une histoire d’amour. Avec sa coquetterie, ses avis tranchés sur l’art, la vie new-yorkaise et les relations sociales, Fiona agace Dani, qui se sent par ailleurs trahie par Zoé.

Jillian et Mariko Tamaki / © Rue de Sèvres 2024 pour la traduction française

New York New York prend son temps pour poser ses personnages, sonder les caractères et explorer les malentendus. Ici, pas de révélation fracassante ni de dénouement brutal, simplement un regard sur liens de l’amitié chez les jeunes adultes. Ce récit est bien servi par un dessin au trait tout en souplesse, ponctué de trois couleurs, qui se focalise davantage sur ses personnages que sur les lieux, même si l’ambiance new-yorkaise est assez bien reconstituée. De nombreux plans choisis s’avèrent très cinématographiques, si bien que l’on ne serait guère étonné que l’album suscite l’intérêt d’un réalisateur.

Récit « tranche de vie » bien écrit et tendre avec ses personnages, New York New York nous rappelle l’importance et la fragilité de l’amitié à travers le voyage de trois jeunes adultes qui ont encore le monde à découvrir.