Parents des années 80 - Cookie Kalkair – la chronique BD

Résumé : Dans les années 1980, c’était assez “normal” pour nos parents de laisser leurs enfants jouer dehors toute l’après-midi et de juste les attendre pour le dîner à la nuit tombée, de fumer partout, d’entasser les gamins à 5 à l’arrière de leur R18 pour traverser la France sans ceintures de sécurité... Mais tout ça, c’était avant.

Critique :En mars 2022, Cookie Kalkair lance un appel sur sa page Instagram afin de recueillir les meilleures anecdotes de ses lecteurs et lectrices, qu’ils lui racontent les trucs les plus fous et irresponsables que leurs darons ont faits dans les années 1980. Des histoires folles, parfois drôles, parfois inquiétantes (mais qui finissent toujours bien) qui font partie de leurs meilleurs souvenirs d’enfance. Il a reçu plus de 200 participations, en a sélectionné 24 qui lui paraissent représenter le mieux cette période d’insouciance et d’irresponsabilité parentale assumée, les a illustrées, a lancé un financement participatif… en résulte ce livre.

Cookie Kalkair / Éditions Exemplaire

On se souvient du minitel, des K7 et des R5. Des téléphones en bakélite de mamie, des brassards-tous-orange et des vinyles. On se souvient aussi des parents qui nous laissaient jouer dehors toute la journée et avec à peu près n’importe quoi, cuisinaient des boites et de la viande non-vérifiée, souvent, nous emmenaient en soirée, parfois, clopaient partout, tout le temps, et oubliaient notre ceinture de sécurité, régulièrement (« de toutes façons, il n’y en a pas sur la place du milieu »).

Avec un dessin en camaïeu rose et blanc, Cookie Kalkair déploie son humour à travers des scènes cocasses. Un album plein d’une douce nostalgie, à déguster sans modération avec d’autres anciens enfants des années 1980.