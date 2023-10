Petit journal d’un gros fragile – Jonathan Munoz - la chronique BD

Résumé : {Petit journal d’un gros fragile} nous ramène dans l’enfance du narrateur, depuis sa naissance en 1984 jusqu’à l’année de ses onze ans en 1995. Des souvenirs d’école, de camaraderies, des premières découvertes de la vie, de bonheur et de déception, avec toujours un trait d’humour...

Critique : Les chapitres couvrent à chaque fois un âge : trois ans, six ans… pour finir onze ans. Traité le plus souvent en histoires d’une planche, le récit se déroule dans une continuité avec des pages qui racontent un événement complet. L’émotion naît du contraste, le plus souvent, entre le regard de l’enfant sur les moments de la vie - ce qu’il découvre et que nous connaissons déjà, ce qu’il ne comprend pas et que nous comprenons – et les commentaires de l’adulte qu’il est devenu. Cet adulte est tout aussi lucide que nous et parvient, au moyen d’un mot, d’une phrase, d’une image, à faire naître l’émotion dans ce qui ne pourrait être qu’un simple gag.

Cette BD nous replonge dans le temps de notre jeunesse : même si elle ne fut pas la même que celle de Jonathan Munoz, il y a quelque chose d’universel qui se dégage et telle ou telle anecdote évoquera forcément quelque chose chez le lecteur. En tout cas, nous l’espérons. En effet, au début, nous avons pensé « encore une BD sur un enfant qui va découvrir l’école, la vie, des gags en une planche, rien de bien attrayant ». Au fil de la lecture, nous nous sommes pris à suivre le quotidien de cet enfant, à découvrir les complications de sa vie familiale, ses relations avec son grand frère, son entrée à l’école, bref, nous avons été émus par ces moments, grâce à ce double regard enfant-adulte.

La BD se finit avec une question forte : à quel moment devient-on adulte, quand passe-t-on le pont qui nous coupe de l’enfance ? Nous vous laissons découvrir la réponse.

Jonathan Munoz / Fluide Glacial

Jonathan Munoz dessine également cette BD avec un style semi-réaliste, un personnage principal tellement reconnaissable, des visages expressifs. Ce n’est pas tant par le décor que l’on reconnaît ces années de fin du vingtième siècle que par les récits. En effet, les fonds souvent esquissés, laissent la place à l’action au premier plan, comme dans cette cantine où tout se joue autour d’une table. Toutes les autres sont résumées à quelques trait et une couche de couleur violette. D’ailleurs, les couleurs, douces apportent aussi le « grain » des images d’enfance. Anne-Claire Thibaut-Jouvray utilise ses pinceaux – ou sa tablette – pour tracer délicatement des ambiances avec des teintes légères. Pour faire ressortir les émotions, le décor disparaît parfois et des couleurs plus fortes, plus intenses, entourent les personnages, comme dans cette dispute entre deux gamins qui jouent ensemble quand l’un s’énerve car « C’est pas comme ça qu’on joue ! ». La composition joue beaucoup sur le gaufrier, et nous offre des cases sans contours, plus légère, comme les souvenirs.

Petit journal d’un gros fragile est une BD réussie sur l’enfance, tout ce qu’elle comporte de joie et de malheur, regardée avec le recul de l’âge adulte. Une belle surprise.