Pill Hill - Nicholas Breutzman - la chronique BD

Résumé : Récemment divorcé, un père et son fils se promènent dans leur nouveau quartier de Pill Hill. Dans le parc, des chewing-gums sont collés aux arbres, un phénomène étrange qui fait déborder un vase trop plein d’émotions...

Critique : Pill Hill est un excellent exemple de ce que pourrait être le roman graphique type (et réussi) américain : le sujet tout d’abord, car si Nicholas Breutzman ne l’a peut être pas vécu, c’est tout comme. En effet, le héros est un Millenial, qui a enfin pu décrocher un job dans l’illustration, qui semble endetté. Celui-ci fait des choix de vie aléatoires, comme se marier avec une toxico. Sa séparation avec cette femme est le point de départ du livre, mais tout son but, toute l’âme de cette œuvre semble de devoir y revenir, pour vraiment avancer dans la vie. Au milieu, deux enfants : le premier est Henry, et les premiers chapitres montrent le quotidien difficile, mais pas insurmontable, de ce duo qui tente de se reconstruire. En se promenant, en cherchant une routine, un semblant de normalité, le protagoniste narrateur tombe sur un élément anormal, qui fit une irruption dans cette recherche du père et du fils, un mystère de chewing-gums collés dans le parc. Cette enquête personnelle masque en vérité un deuxième enfant, qui n’ est pas celui du héros, mais qu’il a dû abandonner à la garde de sa mère, une toxicomane incapable de prendre soin d’autrui, et d’elle-même également. Culpabilité, doutes, obstacles rythment dès lors les journées et le nuits, pour faire surgir une vérité fondamentale sur l’être humain : il est facilement brisé, difficilement réparé. Et cette dernière part, le roman graphique s’y essaie à chaque fois.

© Delcourt / Breutzman

S’il représente le morpho type du roman graphique américain, Pill Hill le doit en grande partie à son format et à son style graphique. Des pages aérées qui peuvent détailler, un code couleur, ici du bleu en dégradé, des formes imprécises qui feront dire aux puristes de la BD que c’est "laid et peu amène pour le lecteur", bref des choix assumés et forts qui se veulent avant tout au service non plus d’une narration mais bien des émotions ressenties. Le réalisme est là mais il n’intéresse plus : il s’agit de capter les pensées et les battements de cœur, le découragement et les peurs de celui qui raconte, pour s’apercevoir que la vie est souvent injuste, rarement douce, mais que l’amour compte toujours, ici à travers deux garçons qui n’ont pas eu de chance.

© Delcourt / Breutzman

Excellent roman graphique, Pill Hill assure au lecteur une dose de sentiments à partager, évidemment tristes et pathétiques, mais avec également une dose de résilience et d’espoir.