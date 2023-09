Protocole commotion - Mademoiselle Caroline - la chronique BD

Résumé : Malou fait partie d’une bande auto-proclamée de « loseuses », mais elle se lance dans le jogging. Elle qui se désespère d’un boulot ingrat et d’un petit copain obsédé par le fait d’avoir un bébé, se prend à lorgner sur les joueuses de l’équipe de rugby...

Critique : Attention, si vous pensez qu’il s’agit d’une BD sur le rugby, passez votre chemin ! En fait, restez quand même, car on y parle tout de même de rugby, en exposant notamment les bases (les postes, le déroulement des matchs et des entraînements...), mais l’album insiste davantage sur la convivialité, l’entraide et la solidarité que ce sport (comme beaucoup d’autres sports collectifs par ailleurs) amène à ceux qui veulent bien le faire vivre. Au-delà du jeu, Mademoiselle Caroline expose le vivre-ensemble à travers Malou, cette héroïne qui paraît fragile à première vue, avec ses parents, son patron et son petit ami culpabilisants qui la rabaissent. Mais ces personnages se heurtent à la mêlée soudée d’un groupe composé de filles mais pas uniquement, puisque les deux entraîneurs auront eux aussi leur rôle à jouer. Au-delà du groupe et du sport, il y a cependant cette relation toxique qui se dessine, ce genre de couple que beaucoup de filles ont connu et dont il devient crucial de se défaire. Et pour se défaire, il faut d’autres choses auxquelles se raccrocher. Inutile de préciser que le rugby en fait partie...

© Delcourt / Mademoiselle Caroline

Pour le dessin, pas de surprise, mais la confirmation que Mademoiselle Caroline affirme son style, dans un album qui laisse de côté (mais sans le renier, car toujours présent) ce côté comique, d’autodérision positive, pour se focaliser sur des moments plus difficiles, avec des mots qui font mal, des moues qui hésitent sur des choix qui marquent une vie... Bien sûr, il ne faudrait pas oublier quelques scènes plus légères, un vestiaire qui rit, quatre copines qui prennent un verre, un pétage de plomb au boulot, de quoi raviver quelques souvenirs des petits florilèges chers à l’autrice, mais sans les mettre en avant cette fois.

© Delcourt / Mademoiselle Caroline

Profond et sincère, ode au rugby et à la solidarité féminine, à l’émancipation et au don de soi, Protocole Commotion s’inspire d’un danger bien réel de ce sport pour, à l’image de la vie, la montrer plus belle.